Як живе Леся Нікітюк: інтер'єр затишної квартири телеведучої потрапив на відео
Леся Нікітюк показала, де живе з коханим і маленьким сином. Простір зірки розроблений у світлих тонах і компактно облаштований меблями.
Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила ролик в Instagram, в якому "засвітилася" частина її житла. На відео видно затишну вітальню з кухнею.
Кімната має теплі бежеві тони. Збоку біля вікна стоїть диван з заокругленими кутами. Навпроти дивана — кухня, де розташовані різноманітні статуетки, книги та картини. З протилежного боку кімнати розташований обідній стіл, який прикрашений букетом квітів.
Кімната добре освітлена, бо має два вікна, які пропускають сонячне проміння.
У цій квартирі Леся Нікітюк проживає із своїм коханим Дмитром Бабчуком та сином, якому скоро виповниться два місяці.
Сімейне життя Лесі Нікітюк
Ведуча Леся Нікітюк на початку 2025 року заручилася з Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали говорити про її ймовірну вагітність.
Нікітюк стала матір'ю 15 червня цього року. Телеведуча народила первістка в одному з пологових будинків Києва. Обличчя дитини, як і ім'я, зіркова мама приховує. Про вагітність вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.
Обранцем Лесі Нікітюк є Дмитро Бабчук — український військовий. Він активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 77 тисяч користувачів. У своєму профілі він свого часу зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України".
