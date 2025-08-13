Як живе Леся Нікітюк: інтер'єр затишної квартири телеведучої потрапив на відео

Леся Нікітюк показала, де живе з коханим і маленьким сином. Простір зірки розроблений у світлих тонах і компактно облаштований меблями.

Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила ролик в Instagram, в якому "засвітилася" частина її житла. На відео видно затишну вітальню з кухнею.

Кімната має теплі бежеві тони. Збоку біля вікна стоїть диван з заокругленими кутами. Навпроти дивана — кухня, де розташовані різноманітні статуетки, книги та картини. З протилежного боку кімнати розташований обідній стіл, який прикрашений букетом квітів.

Кімната добре освітлена, бо має два вікна, які пропускають сонячне проміння.

Квартира Лесі Нікітюк Фото: Instagram Квартира Лесі Нікітюк Фото: Instagram

У цій квартирі Леся Нікітюк проживає із своїм коханим Дмитром Бабчуком та сином, якому скоро виповниться два місяці.

Сімейне життя Лесі Нікітюк

Ведуча Леся Нікітюк на початку 2025 року заручилася з Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали говорити про її ймовірну вагітність.

Нікітюк стала матір'ю 15 червня цього року. Телеведуча народила первістка в одному з пологових будинків Києва. Обличчя дитини, як і ім'я, зіркова мама приховує. Про вагітність вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Обранцем Лесі Нікітюк є Дмитро Бабчук — український військовий. Він активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 77 тисяч користувачів. У своєму профілі він свого часу зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України".

Леся Нікітюк та військовий Дмитро Бабчук Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

