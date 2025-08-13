Как живет Леся Никитюк: интерьер уютной квартиры телеведущей попал на видео

Леся Никитюк показала, где живет с любимым и маленьким сыном. Пространство звезды разработано в светлых тонах и компактно обустроено мебелью.

Related video

Украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила ролик в Instagram, в котором "засветилась" часть ее жилья. На видео видно уютную гостиную с кухней.

Комната имеет теплые бежевые тона. Сбоку у окна стоит диван с закругленными углами. Напротив дивана — кухня, где расположены разнообразные статуэтки, книги и картины. С противоположной стороны комнаты расположен обеденный стол, который украшен букетом цветов.

Комната хорошо освещена, потому что имеет два окна, которые пропускают солнечные лучи.

Квартира Леси Никитюк Фото: Instagram Квартира Леси Никитюк Фото: Instagram

В этой квартире Леся Никитюк проживает со своим возлюбленным Дмитрием Бабчуком и сыном, которому скоро исполнится два месяца.

Семейная жизнь Леси Никитюк семейная жизнь Леси Никитюк

Ведущая Леся Никитюк в начале 2025 года обручилась с Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали говорить о ее вероятной беременности.

Никитюк стала матерью 15 июня этого года. Телеведущая родила первенца в одном из роддомов Киева. Лицо ребенка, как и имя, звездная мама скрывает. О беременности она узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Избранником Леси Никитюк является Дмитрий Бабчук — украинский военный. Он активно ведет социальные сети и имеет значительную аудиторию. На его страницу в Instagram подписаны более 77 тысяч пользователей. В своем профиле он в свое время отметил, что является "пенсионером Вооруженных Сил Украины".

Леся Никитюк и военный Дмитрий Бабчук и военный Дмитрий Бабчук Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая до последнего скрывала беременность, организовала празднование своему первенцу.

Звезда придумала для своего сына очень необычное имя.

Кроме того, в сети показали, как Леся Никитюк скрывала беременность.