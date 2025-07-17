"Боже, у нас есть ребенок": Леся Никитюк устроила для сына домашний праздник (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая до последнего скрывала беременность, организовала праздник своему первенцу. Недавно истек первый месяц со дня рождения ее малыша — он появился на свет в воскресенье, 15 июня.

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Леся Никитюк поделилась ощущениями относительно материнства и показала в своем Instagram кадры с домашней вечеринки, оформленной в нежных бело-голубовато-бежевых тонах.

Для празднования новоиспеченная мама выбрала элегантное белое платье и позировала возле специально подготовленной фотозоны, украшенной шариками. Она также продемонстрировала праздничный стол с ярким тортиком, на котором виднеется надпись "1 месяц".

Леся Никитюк на вечеринке Фото: Instagram

"Нашему чулувичку уже месяц. В моем сердце просыпается любовь неизвестной для меня галактики под названием "Ребенок". Боже, у нас есть ребенок!" — написала телеведущая в Instagram, обращаясь к своему жениху-военнослужащему Дмитрию Бабчуку.

Леся Никитюк поделилась кадрами с празднования Фото: Instagram

К слову, Леся Никитюк стала матерью 15 июня этого года. Телеведущая родила первенца в одном из роддомов Киева. Лицо ребенка, как и имя, звездная мама скрывает. О беременности она узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в сети показали, как Леся Никитюк мастерски скрывала свою первую беременность на протяжении месяцев публичной жизни.