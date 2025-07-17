"Боже, в нас є дитина": Леся Нікітюк влаштувала для сина домашнє свято (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка до останнього приховувала вагітність, організувала святкування своєму первістку. Нещодавно сплинув перший місяць від дня народження її малюка — він з’явився на світ у неділю, 15 червня.

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Леся Нікітюк поділилася відчуттями щодо материнства та показала у своєму Instagram кадри з домашньої вечірки, оформленої в ніжних біло-блакитно-бежевих тонах.

Для святкування новоспечена мама обрала елегантну білу сукню та позувала біля спеціально підготованої фотозони, прикрашеної кульками. Вона також продемонструвала святковий стіл з яскравим тортиком, на якому видніється напис "1 місяць".

Леся Нікітюк на вечірці Фото: Instagram

"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов невідомої для мене галактики під назвою "Дитина". Боже, в нас є дитина!" — написала телеведуча в Instagram, звертаючись до свого нареченого-військовослужбовця Дмитра Бабчука.

Леся Нікітюк поділилась кадрами зі святкування Фото: Instagram

До слова, Леся Нікітюк стала матір'ю 15 червня цього року. Телеведуча народила первістка в одному з пологових будинків Києва. Обличчя дитини, як і ім'я, зіркова мама приховує. Про вагітність вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, у мережі показали, як Леся Нікітюк майстерно приховувала свою першу вагітність упродовж місяців публічного життя.