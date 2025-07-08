Не Орест, як всі казали: Леся Нікітюк вигадала для свого первістка дуже незвичне ім'я (фото)

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк у жартівливому дописі розказала, як називає свого сина. Вона досі так і не розкрила справжнього імені свого первістка.

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У своєму Instagram зірка екрану опублікувала світлину з цікавим підписом, що привернув увагу багатьох фанатів. На фото Нікітюк позує в елегантній білій сукні на тонких бретелях.

"Бон діа, мучачос!… Монько монько несеться до малого Джозеппе", — написала відома телеведуча під знімком, зробленим у дворику приватного будинку.

Леся Нікітюк жартома назвала сина Джозеппе Фото: Instagram

Цей допис викликав резонанс серед шанувальників, оскільки раніше у мережі циркулювали різні версії щодо імені дитини, зокрема пліткарі казали, що хлопчика назвали Іваном або Орестом. Однак підтвердження цій інформації наразі немає.

Досвід батьківства

Нещодавно наречений Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, розповів про досвід батьківства.

"Взагалі добре, але бажання бути поруч 24/7 завжди є, але поки немає такої можливості. Величезний кайф. Постійно хочу купувати щось малому, хоча він ще зовсім маленький", — поділився своїми емоціями тато.

До слова, Нікітюк народила первістка в одному з пологових будинків Києва. Обличчя дитини, як і ім'я, зіркова мама приховує. Про вагітність вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, у мережі показали, як Леся Нікітюк майстерно приховувала свою першу вагітність упродовж місяців публічного життя.