"Не маємо такої можливості": молодший на 9 років наречений Лесі Нікітюк розповів про батьківство

Український військовий Дмитро Бабчук зізнався, як йому вперше перебувати в ролі батька. 15 червня в нього народився син.

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Наречений Лесі Нікітюк розповів, що не може проводити з малюком стільки часу, скільки хотілося б. В Instagram Дмитро зазначив, що докладає зусиль, щоб дати сину все необхідне.

"Взагалі добре, але бажання бути поруч 24/7 завжди є, але поки не маємо такої можливості. Вері дуже кайф. Постійно хочу щось купляти малому, хоч він ще зовсім маленький. Труднощі у трудних, ми легкі", — написав коханий Лесі Нікітюк.

Дмитро Бабчук розповів про досвід батьківства Фото: скріншот

Бабчук також розповів, як наразі виглядає його служба. Зараз його графік не такий, як був раніше. Наречений Нікітюк між завданнями має перерви.

"Я ж не 24/7 на війні. Взагалі від 2016 року, ще з часів АТО, починав з піхоти і там були в окопах по 9-11 місяців. А зараз ми готуємось до задачі, виконуємо її, повертаємось, трохи чіл, відновлюємось, підготовка до іншої задачі і так по колу, а і в перервах ще їздимо на курси за кордон", — розповів морський піхотинець.

Фото: скріншот

Леся Нікітюк народила сина

Зірка українського телебаченн 15 червня народила сина в Києві. Поки імʼя не розкривають публіці. Обличчя дитини зіркова мама також приховує. Про вагітність Леся Нікітюк дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, у мережі показали, як Леся Нікітюк майстерно приховувала свою першу вагітність упродовж місяців публічного життя.