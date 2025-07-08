"Не имеем такой возможности": младший на 9 лет жених Леси Никитюк рассказал об отцовстве

Украинский военный Дмитрий Бабчук признался, как ему впервые находиться в роли отца. 15 июня у него родился сын.

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Жених Леси Никитюк рассказал, что не может проводить с малышом столько времени, сколько хотелось бы. В Instagram Дмитрий отметил, что прилагает усилия, чтобы дать сыну все необходимое.

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Вери очень кайф. Постоянно хочу что-то покупать малому, хоть он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие", — написал возлюбленный Леси Никитюк.

Дмитрий Бабчук рассказал об опыте отцовства Фото: скриншот

Бабчук также рассказал, как сейчас выглядит его служба. Сейчас его график не такой, как был раньше. Жених Никитюк между заданиями имеет перерывы.

"Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного чилимся, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а в перерывах еще ездим на курсы за границу", — рассказал морской пехотинец.

Фото: скриншот

Леся Никитюк родила сына

Звезда украинского телевидения 15 июня родила сына в Киеве. Пока имя не раскрывают публике. Лицо ребенка звездная мама также скрывает. О беременности Леся Никитюк узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в сети показали, как Леся Никитюк мастерски скрывала свою первую беременность на протяжении месяцев публичной жизни.