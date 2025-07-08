Не Орест, как все говорили: Леся Никитюк придумала для своего первенца очень необычное имя (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк в шутливом посте рассказала, как называет своего сына. Она до сих пор так и не раскрыла настоящего имени своего первенца.

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В своем Instagram звезда экрана опубликовала фотографию с интересной подписью, которая привлекла внимание многих фанатов. На фото Никитюк позирует в элегантном белом платье на тонких бретелях.

"Бон диа, мучачос!.... Монько монько несется к малому Джозеппе", — написала известная телеведущая под снимком, сделанным во дворике частного дома.

Леся Никитюк в шутку назвала сына Джозеппе Фото: Instagram

Это сообщение вызвало резонанс среди поклонников, поскольку ранее в сети циркулировали различные версии касательно имени ребенка, в частности сплетники говорили, что мальчика назвали Иваном или Орестом. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Опыт отцовства

Недавно муж Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, рассказал об опыте отцовства.

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький", — поделился своими эмоциями папа.

К слову, Никитюк родила первенца в одном из роддомов Киева. Лицо ребенка, как и имя, звездная мама скрывает. О беременности она узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в сети показали, как Леся Никитюк мастерски скрывала свою первую беременность на протяжении месяцев публичной жизни.