Жених-воин Леси Никитюк удивил необычным подарком для любимой (фото)

Популярная телеведущая поделилась с подписчиками фото оригинального подарка от своего жениха Дмитрия Бабчука. Звезда призналась, что такого сюрприза ей еще никогда не делали.

Леся Никитюк продемонстрировала кроссовки с эксклюзивным дизайном, которые стали для нее настоящей неожиданностью. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Кроссовки отличаются оригинальным принтом — на светлом фоне размещены изображения розовых роз. Особенно привлекает внимание необычное сочетание цветов: подошва темно-зеленая, а шнуровка — из ярко-розового бархата.

Никитюк получила подарок от возлюбленного Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Ни один пацан такого мне не дарил", — эмоционально прокомментировала ведущая свою обновку.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук долгое время держали свои романтические отношения в тайне от общественности. Официально о своей связи пара сообщила лишь год назад. В январе 2025 года телеведущая объявила о помолвке, продемонстрировав подписчикам изысканное обручальное кольцо.

Летом у влюбленных родился сын. Телеведущая тщательно скрывала беременность на протяжении всего периода, поэтому новость о рождении ребенка стала неожиданностью для поклонников.

