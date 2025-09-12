Жених-воин Леси Никитюк удивил необычным подарком для любимой (фото)
Популярная телеведущая поделилась с подписчиками фото оригинального подарка от своего жениха Дмитрия Бабчука. Звезда призналась, что такого сюрприза ей еще никогда не делали.
Леся Никитюк продемонстрировала кроссовки с эксклюзивным дизайном, которые стали для нее настоящей неожиданностью. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Кроссовки отличаются оригинальным принтом — на светлом фоне размещены изображения розовых роз. Особенно привлекает внимание необычное сочетание цветов: подошва темно-зеленая, а шнуровка — из ярко-розового бархата.
"Ни один пацан такого мне не дарил", — эмоционально прокомментировала ведущая свою обновку.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук долгое время держали свои романтические отношения в тайне от общественности. Официально о своей связи пара сообщила лишь год назад. В январе 2025 года телеведущая объявила о помолвке, продемонстрировав подписчикам изысканное обручальное кольцо.
Летом у влюбленных родился сын. Телеведущая тщательно скрывала беременность на протяжении всего периода, поэтому новость о рождении ребенка стала неожиданностью для поклонников.
- Интерьер уютной квартиры телеведущей попал на видео. На ролике видно милую гостиную с кухней.
- Отец сына Дмитрий Бабчук показал редкий семейный кадр, на котором держит на руках малыша.
Кроме того, Никитюк в шутливом посте рассказала, как называет своего сына.