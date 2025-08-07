Жених Леси Никитюк показался с 2-месячным сыном на руках: ведущая отреагировала (фото)

Отец сына украинской телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, показал редкий семейный кадр, на котором держит на руках малыша. По слухам, мальчика назвали Орестом, однако официально родители этого не подтверждали.

Фото морской пехотинец опубликовал в своем Instagram и подписал его "Жинкин сын. Маленький Посейдон". Подписчики Дмитрия засыпали их с первенцем комплиментами.

А сама Леся в ответ написала: "И чулувиков сын".

В частности, пользователи сети отметили, как на фото сочетаются сила и нежность:

"Сын жинки и чулувика".

"Пусть растет здоровый и счастливый рядом с вами".

"Сила и нежность".

"Вот это сокровище, о котором рассказывал".

"Это так мило и трогательно".

Не обошлось и без шуток: "У меня плохое зрение, вижу только спину взрослого мужчины на все фото. Неужели это Лесин сын так подрос?".

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: special_my_profession

Сын Леси Никитюк

15-го августа первенцу Леси Никитюк исполнится 2 месяца. Жених телеведущей говорил, что ему хочется быть с сыном круглосуточно, но из-за службы это пока невозможно.

Бывшая ведущая шоу "Хто зверху" родила сына в Киеве 15 июня. Пока его имя не раскрывают публике. Лицо первенца мама также скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение любимой во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

О беременности Леся узнала во время съемок фильма "Песики".

