"Было бы людям о чем поговорить": Никитюк насмешила реакцией на рождение сына Притулы
Украинская телеведущая Леся Никитюк профессионально поздравила своего бывшего коллегу Сергея Притулу с пополнением в семье. Накануне у шоумена родился сын Марко, который стал его четвертым ребенком.
В своем Instagram Никитюк показала архивные кадры с Притулой. А в подписи, не изменяя своему чувству юмора, оставила остроумную реакцию.
"Поздравляю с рождением сыночка! Вот напарник, и детки в один год. Хорошо, что не в один день, было бы людям о чем поговорить", — с юмором написала телеведущая, которая 15 июня также стала мамой сына.
К тому же, Леся пошутила, что теперь они снимают шоу "Кто за кем повторил?". Ранее звездный дуэт вел программу "Кто сверху?" на Новом канале.
У Сергея Притулы родился сын Марко
О пополнении в семье волонтер и бывший телеведущий сообщил 4 августа в своих соцсетях, показав сразу и фото с малышом. Судя по всему, Марко родился 1 августа. Именно в тот день был траур по погибшим в результате российской атаки на столицу 31 июля.
"Марко родился в тот день, когда Киев был в очередном трауре по погибшим от российской атаки. Более трех десятков человек, среди которых пятеро детей... это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери", — написал Притула.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк в шутливом посте рассказала, как называет своего первенца.
- Телеведущая организовала первое празднование своему сыну.
Кроме того, Фокус детальнее писал о второй жене Сергея Притулы Екатерине, которая родила ему троих детей.