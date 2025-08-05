"Было бы людям о чем поговорить": Никитюк насмешила реакцией на рождение сына Притулы

Украинская телеведущая Леся Никитюк профессионально поздравила своего бывшего коллегу Сергея Притулу с пополнением в семье. Накануне у шоумена родился сын Марко, который стал его четвертым ребенком.

Related video

В своем Instagram Никитюк показала архивные кадры с Притулой. А в подписи, не изменяя своему чувству юмора, оставила остроумную реакцию.

"Поздравляю с рождением сыночка! Вот напарник, и детки в один год. Хорошо, что не в один день, было бы людям о чем поговорить", — с юмором написала телеведущая, которая 15 июня также стала мамой сына.

Сергей Притула и Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk Сергей Притула и Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

К тому же, Леся пошутила, что теперь они снимают шоу "Кто за кем повторил?". Ранее звездный дуэт вел программу "Кто сверху?" на Новом канале.

Сергей Притула и Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

У Сергея Притулы родился сын Марко

О пополнении в семье волонтер и бывший телеведущий сообщил 4 августа в своих соцсетях, показав сразу и фото с малышом. Судя по всему, Марко родился 1 августа. Именно в тот день был траур по погибшим в результате российской атаки на столицу 31 июля.

"Марко родился в тот день, когда Киев был в очередном трауре по погибшим от российской атаки. Более трех десятков человек, среди которых пятеро детей... это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери", — написал Притула.

У Сергея Притулы родился сын Фото: instagram.com/siriy_ua

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус детальнее писал о второй жене Сергея Притулы Екатерине, которая родила ему троих детей.