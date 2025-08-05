"Було б людям про що поговорити": Нікітюк насмішила реакцією на народження сина Притули

Українська телеведуча Леся Нікітюк професійно привітала свого колишнього колегу Сергія Притулу з поповненням у родині. Напередодні у шоумена народився син Марко, який став його четвертою дитиною.

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У своєму Instagram Нікітюк показала архівні кадри з Притулою. А в підписі, не зраджуючи своє почуття гумору, залишила дотепну реакцію.

"Вітаю з народженням синочка! Ото напарник, і дітки в один рік. Добре, що не в один день, було б людям про що поговорити", — з гумором написала телеведуча, яка 15 червня також стала мамою сина.

Сергій Притула та Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk Сергій Притула та Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

До того ж, Леся пожартувала, що тепер вони знімають шоу "Хто за ким повторив?". Раніше зірковий дует вів програму "Хто зверху?" на Новому каналі.

Сергій Притула та Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

У Сергія Притули народився син Марко

Про поповнення в родині волонтер та колишній телеведучий повідомив 4 серпня у своїх соцмережах, показавши одразу і фото з малюком. Судячи з усього, Марко народився 1 серпня. Саме в той день була жалоба за загиблими внаслідок російської атаки на столицю 31 липня.

"Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати", — написав Притула.

У Сергія Притули народився син Фото: instagram.com/siriy_ua

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус детальніше писав про другу дружину Сергія Притули Катерину, яка народила йому трьох дітей.