"Було б людям про що поговорити": Нікітюк насмішила реакцією на народження сина Притули
Українська телеведуча Леся Нікітюк професійно привітала свого колишнього колегу Сергія Притулу з поповненням у родині. Напередодні у шоумена народився син Марко, який став його четвертою дитиною.
У своєму Instagram Нікітюк показала архівні кадри з Притулою. А в підписі, не зраджуючи своє почуття гумору, залишила дотепну реакцію.
"Вітаю з народженням синочка! Ото напарник, і дітки в один рік. Добре, що не в один день, було б людям про що поговорити", — з гумором написала телеведуча, яка 15 червня також стала мамою сина.
До того ж, Леся пожартувала, що тепер вони знімають шоу "Хто за ким повторив?". Раніше зірковий дует вів програму "Хто зверху?" на Новому каналі.
У Сергія Притули народився син Марко
Про поповнення в родині волонтер та колишній телеведучий повідомив 4 серпня у своїх соцмережах, показавши одразу і фото з малюком. Судячи з усього, Марко народився 1 серпня. Саме в той день була жалоба за загиблими внаслідок російської атаки на столицю 31 липня.
"Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати", — написав Притула.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Леся Нікітюк у жартівливому дописі розказала, як називає свого первістка.
- Телеведуча організувала перше святкування своєму сину.
Крім того, Фокус детальніше писав про другу дружину Сергія Притули Катерину, яка народила йому трьох дітей.