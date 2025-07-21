"Да успокойтесь, больше не буду": Леся Никитюк высмеяла обиженную актрису Петрожицкую

Украинская телеведущая Леся Никитюк ответила на интервью актрисы Дарьи Петрожицкой, в котором она возмущалась тенденции, когда сниматься приглашают не профессионалов, а медийных персон. В частности, она вспомнила недавнюю роль Леси Никитюк в фильме "Песики".

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Звезда телевидения, картина с которой транслируется на Netflix, ответила публично в сторис своего Instagram.

"Не хочу никого обижать. Но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные. Даже о себе скажу. Я же вроде уже медийная. А почему на главную роль не взять актрису", — сказала Петрожицкая.

В частности, Дарья похвалила работу Леси в фильме "Песики" и назвала ее "умничкой".

Дарья Петрожицкая раскрыла проблемы в киноотрасли Фото: Instagram lesia_nikituk

"Она это сделала. И мне очень понравилось само кино, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", — добавила звезда экрана.

В ответ Леся Никитюк иронично отметила, что в таком случае планирует покорять новые сферы.

"Да успокойтесь, больше я не буду сниматься в кино! Пойду писать песни", — написала новоиспеченная мама.

Тем временем певица Оля Полякова ответила Никитюк и посоветовала ей лучше сниматься, ведь музыканты также обучались своей профессии.

Оля Полякова ответила Лесе Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал о премьере фильма "Песики" в Киеве, которая собрала известных людей.