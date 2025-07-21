"Та заспокойтеся, більше не буду": Леся Нікітюк висміяла ображену акторку Петрожицьку

Українська телеведуча Леся Нікітюк відповіла на інтерв'ю акторки Дар'ї Петрожицької, у якому вона обурювалася тенденції, коли зніматися запрошують не професіоналів, а медійних персон. Зокрема, вона пригадала нещодавню роль Лесі Нікітюк у фільмі "Песики".

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Зірка телебачення, картина з якою транслюється на Netflix, відповіла публічно в сторіс свого Instagram.

"Не хочу нікого ображати. Але пішла тенденція, що ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві й не медійні. Навіть про себе скажу. Я ж наче вже медійна. А чому на головну роль не взяти акторку", — сказала Петрожицька.

Зокрема, Дарʼя похвалила роботу Лесі у фільмі "Песики" і назвала її "умнічькою".

Дарʼя Петрожицька розкрила проблеми в кіногалузі Фото: Instagram lesia_nikituk

"Вона це зробила. І мені дуже сподобалося саме кіно, але така тенденція. Хочеться більше, щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", — додала зірка екрану.

У відповідь Леся Нікітюк іронічно зазначила, що в такому разі планує підкорювати нові сфери.

"Та заспокойтеся, більше я не буду зніматися в кіно! Піду писати пісні", — написала новоспечена мама.

Тим часом співачка Оля Полякова відповіла Нікітюк і порадила їй краще зніматися, адже музиканти також навчалися свого фаху.

Оля Полякова відповіла Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус писав про премʼєру фільму "Песики" в Києві, яка зібрала відомих людей.