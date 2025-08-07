Наречений Лесі Нікітюк показався з 2-місячним сином на руках: ведуча відреагувала (фото)

Батько сина української телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, показав рідкісний сімейний кадр, на якому тримає на руках малюка. За чутками, хлопчика назвали Орестом, проте офіційно батьки цього не підтверджували.

Фото морський піхотинець опублікував у своєму Instagram та підписав його "Жинкин син. Маленький Посейдон". Підписники Дмитра засипали їх з первістком компліментами.

А сама Леся у відповідь написала: "І чулувіків син".

Зокрема, користувачі мережі відзначили, як на фото поєднуються сила і ніжність:

"Син жинки і чулувіка".

"Хай росте здоровий і щасливий поруч з вами".

"Сила і ніжність".

"Ось цей скарб, про який розповідав".

"Це так мило й зворушливо".

Не обійшлося і без жартів: "У мене поганий зір, бачу лише спину дорослого чоловікана все фото. Невже це Лесин син так підріс?".

Дмитро Бабчук із сином Фото: special_my_profession

Син Лесі Нікітюк

15-го серпня первістку Лесі Нікітюк виповниться 2 місяці. Наречений телеведучої казав, що йому хочеться бути із сином цілодобово, але через службу це поки неможливо.

Колишня ведуча шоу "Хто зверху" народила сина в Києві 15 червня. Поки його імʼя не розкривають публіці. Обличчя первістка мама також приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився коханій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Про вагітність Леся дізналася під час зйомок фільму "Песики".

