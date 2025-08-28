"Страшна ніч": Леся Нікітюк ховалася з маленьким сином від російських ракет (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка два місяці тому вперше стала мамою, була змушена ховатися з дитиною через російський обстріл Києва в ніч на 28 серпня.
Зірка екрану показала кадр з укриття. На фото можна побачити візочок, у якому був син Нікітюк, та кілька жінок.
"Страшна ніч", — написала ведуча Нового каналу.
Згодом Леся Нікітюк висловила співчуття постраждалим через ракетно-дроновий обстріл росіян, показавши кадри наслідків атаки на фоні задимленого неба: "Ранок у Києві. Мої співчуття всім, хто постраждав через нічну атаку. Просто немає слів — треба триматися якось. Як завжди".
Уже зранку ведуча приїхала на роботу, ймовірно, на зйомки шоу "Хто зверху?". Студія також постраждала внаслідок російської атаки.
"Ми приїхали на зйомки. Все покоцане, посипалось, вікна повилітали", — написала Леся.
Обстріл 28 серпня: деталі
РФ запустила по Україні 598 безпілотників, дві ракети типу "Кинджал", дев'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101. Основними напрямками атаки стали Київ, Старокостянтинів, Донеччина. Атака тривала понад 13 годин.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю зросла до 45 осіб.
Кількість загиблих у Києві зросла до восьми людей, повідомив Зеленський. За даними президента, серед вбитих росіянами — одна дитина.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 28 серпня було завдано наймасовіший балістичний удар по Києву за це літо.
- Ворог цілеспрямовано здійснив удари по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області.
Крім того, росіяни спрямували на столицю балістичні ракети, ударні БпЛА типу "Шахед" та аеробалістичні ракети типу "Кинджал".