"Страшна ніч": Леся Нікітюк ховалася з маленьким сином від російських ракет (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка два місяці тому вперше стала мамою, була змушена ховатися з дитиною через російський обстріл Києва в ніч на 28 серпня.

Related video

Зірка екрану показала кадр з укриття. На фото можна побачити візочок, у якому був син Нікітюк, та кілька жінок.

"Страшна ніч", — написала ведуча Нового каналу.

Леся Нікітюк ховалася із сином під час обстрілу Києва Фото: Instagram lesia_nikituk

Згодом Леся Нікітюк висловила співчуття постраждалим через ракетно-дроновий обстріл росіян, показавши кадри наслідків атаки на фоні задимленого неба: "Ранок у Києві. Мої співчуття всім, хто постраждав через нічну атаку. Просто немає слів — треба триматися якось. Як завжди".

Леся Нікітюк показала наслідки обстрілу Києва Фото: Instagram lesia_nikituk

Уже зранку ведуча приїхала на роботу, ймовірно, на зйомки шоу "Хто зверху?". Студія також постраждала внаслідок російської атаки.

"Ми приїхали на зйомки. Все покоцане, посипалось, вікна повилітали", — написала Леся.

Студія постраждала через обстріл росіян Фото: Instagram lesia_nikituk

Обстріл 28 серпня: деталі

РФ запустила по Україні 598 безпілотників, дві ракети типу "Кинджал", дев'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101. Основними напрямками атаки стали Київ, Старокостянтинів, Донеччина. Атака тривала понад 13 годин.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю зросла до 45 осіб.

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми людей, повідомив Зеленський. За даними президента, серед вбитих росіянами — одна дитина.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

28 серпня було завдано наймасовіший балістичний удар по Києву за це літо.

Ворог цілеспрямовано здійснив удари по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області.

Крім того, росіяни спрямували на столицю балістичні ракети, ударні БпЛА типу "Шахед" та аеробалістичні ракети типу "Кинджал".