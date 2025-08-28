Балістика, "Шахеди" і "Кинджали": ЗС РФ масовано атакували Київ, у місті палають житлові будинки (фото)

Уночі 28 серпня російська армія масовано та комбіновано атакувала Київ різними видами озброєння. Росіяни спрямували на столицю балістичні ракети, ударні БпЛА типу "Шахед" та аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

Через масовану атаку росіян на різних локаціях столиці здійнялися пожежі, відомо про постраждалих. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку по Києву.

За попередніми даними міського голови Віталія Кличка, у Києві внаслідок атаки пошкоджені два житлових багатоповерхових будинки у Дарницькому районі. Пожежа здійнялася у нежитловій будівлі. У Дніпровському районі столиці палає триповерхова офісна будівля внаслідок падіння уламків, також горить багатоповерховий будинок.

У мережі також показали кадри наслідків російського удару по столиці.

Соцмережі | дим у небі над Києвом 28 серпня Фото: Соцмережi

Станом на 04:00 годину, за інформацією Кличка, відомо щонайменше про двох постраждалих.

Невдовзі Кличко також уточнив, що пожежі зафіксовані у Солом'янському районі — там палає житловий приватний будинок. У Дніпровському районі столиці пожежа у 25-поверховому житловому будинку, а також уламки впали на територію дитячого садка, де також відбулося загоряння.

Станом на 04:15 кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, зазначив Кличко.

Станом на 04:25 Віталій Кличко також уточнив, що у Дарницькому районі Києва внаслідок обстрілу, попередньо, зафіксовані руйнування у п'ятиповерховому будинку з першого по п'ятий поверхи.

У мережі також показали кадри, як виглядає зруйнований п'ятиповерховий будинок у Києві.

Близько 04:30 Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві відомо про щонайменше одну загиблу людину. Натомість кількість постраждалих, за даними міського голови, зросла до п'яти.

На момент публікації повітряна тривога у столиці триває через загрозу ударних БпЛА.

