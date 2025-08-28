Баллистика, "Шахеды" и "Кинжалы": ВС РФ массированно атаковали Киев, в городе горят жилые дома (фото)

Ночью 28 августа российская армия массированно и комбинированно атаковала Киев различными видами вооружения. Россияне направили на столицу баллистические ракеты, ударные БпЛА типа "Шахед" и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Из-за массированной атаки россиян на разных локациях столицы поднялись пожары, известно о пострадавших. Последствия вражеского обстрела фиксируются в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах. Фокус собрал информацию о ночной атаке по Киеву.

По предварительным данным городского головы Виталия Кличко, в Киеве в результате атаки повреждены два жилых многоэтажных дома в Дарницком районе. Пожар поднялся в нежилом здании. В Днепровском районе столицы пылает трехэтажное офисное здание в результате падения обломков, также горит многоэтажный дом.

В сети также показали кадры последствий российского удара по столице.

Соцсети | дым в небе над Киевом 28 августа Фото: Соцсети

По состоянию на 04:00 часов, по информации Кличко, известно по меньшей мере о двух пострадавших.

Вскоре Кличко также уточнил, что пожары зафиксированы в Соломенском районе — там пылает жилой частный дом. В Днепровском районе столицы пожар в 25-этажном жилом доме, а также обломки упали на территорию детского сада, где также произошло возгорание.

По состоянию на 04:15 количество пострадавших в Киеве возросло до четырех, отметил Кличко.

По состоянию на 04:25 Виталий Кличко также уточнил, что в Дарницком районе Киева в результате обстрела, предварительно, зафиксированы разрушения в пятиэтажном доме с первого по пятый этажи.

В сети также показали кадры, как выглядит разрушенный пятиэтажный дом в Киеве.

Около 04:30 Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Зато количество пострадавших, по данным городского головы, возросло до пяти.

На момент публикации воздушная тревога в столице продолжается из-за угрозы ударных БпЛА.

