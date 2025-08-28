Прозвучала серия взрывов: россияне атаковали Киев баллистикой, над городом поднимается дым

Ночью 28 августа в Киеве прогремела серия мощных взрывов: российская армия нанесла баллистический удар по столице. В результате обстрела над городом фиксируют дым и сообщают о пожаре.

Related video

По данным мониторинговых каналов, ракеты на Киев почти не фиксировались. Фокус собрал информацию относительно ночного удара по столице.

Около 03:00 часов мониторинговые каналы предупредили о фиксации скоростной цели в направлении столицы.

В Киеве вскоре прогремели звуки взрывов, сообщила корреспондентка Фокуса.

Как отмечают мониторинговые каналы, в столице было слышно целую серию взрывов: не менее 10 взрывов насчитал журналист Андрей Смолий.

"Взрывов было под 10 штук. Фиксация была минимальной или вообще не было По сути, это был внезапный удар по столице/окраине", — отметил Смолий.

Также он сообщил, что в Киеве поднялся пожар и поднимается в небо дым после российской атаки.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки по столице состоялся вызов медиков в Днепровский район.

Через несколько минут мэр добавил, что в Киеве также жители вызвали медиков в Шевченковский и Дарницкий районы столицы.

По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, из-за российских ударов баллистикой последствия в Киеве фиксируются в Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.

Виталий Кличко около 03:35 часов уточнил, что состоялся вызов медиков еще на несколько локаций в Дарницком районе Киева.

По состоянию на 03:40 часов стало известно также, что в Дарницком районе Киева в результате атаки баллистики зафиксировано повреждение двух жилых домов, сообщил мэр.

На момент публикации атака на столицу продолжается: до города добрались вражеские "Шахеды". Другие последствия баллистического обстрела уточняются.

Также в соцсетях сообщали, как в Киеве во время атаки БпЛА студенты устроили празднование на фоне взрывов.

Напомним, 27 августа российская атака обесточила Сумы: в городе ограничили подачу воды и частично остановился транспорт.