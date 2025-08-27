Атака ВС РФ обесточила Сумы: в городе частично остановился транспорт и ограничили подачу воды

В ночь на 27 августа Сумы снова стали мишенью массированной атаки дронами-камикадзе. В городе прогремела серия взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и частично исчезли электро- и водоснабжение. Местные жители остались без света, а коммунальные предприятия перешли на аварийные графики работы.

По информации председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, враг нанес удар беспилотниками по окраине Сумской громады. Предварительно известно, что жертв нет, однако инфраструктура получила повреждения. Сейчас на местах работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия ночной атаки.

Публикация Олега Григорова в Telegram Фото: Скриншот

Как отметил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, жилые кварталы города под удар не попали. Он призвал сумчан не покидать укрытий во время воздушной тревоги и добавил, что в городе активно работают мобильные огневые группы для противодействия вражеским "шахедам".

"Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Всю дальнейшую информацию будем сообщать оперативно", — обратился чиновник к жителям.

КП "Электроавтотранс" сообщило, что из-за отсутствия электроэнергии в Сумах на маршруты вышли только автобусы. Троллейбусное движение временно остановлено. О восстановлении полноценной работы транспорта в городе обещают сообщить дополнительно после стабилизации энергоснабжения.

Кроме того, КП "Горводоканал" проинформировало, что все объекты предприятия обесточены и переведены на аварийно-резервное питание. Водоснабжение в городе ограничено: 27 августа подача будет осуществляться по графику — с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, при этом давление в сети снижено. Из-за обесточивания подкачивающих насосов вода в верхних этажах многоэтажек будет отсутствовать. В обычном режиме подачу восстановят после стабилизации энергоснабжения.

Публикация КП "Горводоканал" в Telegram Фото: Скриншот

Ночная атака в Сумах 27 августа: что известно

Напомним, ночью 27 августа российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Сумах. В результате удара возникли перебои с электроснабжением и возгорания.

По информации председателя Сумской ОГА Олега Григорова, враг атаковал окрестности Сумской громады, повреждены объекты инфраструктуры, на месте работают аварийные службы.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что после взрывов в части города исчезла электроэнергия, а местные каналы информировали о сильном пожаре в результате обстрела.

Кроме этого, издание Фокус сообщало, что российские оккупанты активно атакуют трассу М-14 "Херсон-Николаев" ударными дронами, намеренно нацеливая их на гражданские автомобили.

Также 26 августа в Донецкой области в результате вражеской атаки без электроснабжения остались шахты, где под землей находились 148 горняков.