В Донецкой области в результате атаки обесточили шахты: 148 человек остались под землей (фото)

Обстрел российских войск в Донецкой области привел к обесточиванию шахт. В подземных выработках остаются почти полторы сотни горняков.

По информации председателя Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, в результате атаки без электроснабжения оказались шахты, где под землей находятся 148 работников. Других подробностей о ситуации на предприятиях профсоюзы и местные власти пока не разглашают.

Местные жители сообщают, что обстрелам подверглись Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка, при этом телеграм-каналы отмечают, что по Доброполью, вероятно, был нанесен удар четырьмя авиабомбами, в результате чего в громаде возникли перебои с электроснабжением, передает РБК-Украина.

Обстрелы в Донецкой области: какая ситуация в регионе 26 августа

В целом, как сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, по состоянию на утро 26 августа зафиксированы разрушения в нескольких районах области. В Покровском районе в Доброполье Криворожской громады повреждены два жилых дома, а в Святогоровке Добропольской громады — административное здание. В Краматорском районе в Ямполе Лиманской громады один человек погиб, еще один получил ранения, разрушено хозяйственное сооружение. В Новодонецком повреждено предприятие. В Константиновке ранения получили четверо гражданских, пострадали 21 многоэтажка, два админздания, банк и две линии электропередач.

В Бахмутском районе в Северске зафиксировано повреждение шести жилых домов. Всего за сутки российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты области. С прифронтовых территорий удалось эвакуировать 550 человек, среди них 119 детей.

Также Фокус писал, что в начале 2025 года на подстанции шахты в Днепропетровской области в результате аварии 135 шахтеров оказались заблокированными под землей. Впоследствии, работники ГСЧС ликвидировали аварию и спасли горняков.

Стоит отметить, что во время недавней пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины и пытается сорвать подготовку к зиме.