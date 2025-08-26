На Донеччині внаслідок атаки знеструмило шахти: 148 осіб залишилися під землею (фото)

Обстріл російських військ на Донеччині призвів до знеструмлення шахт. У підземних виробках залишаються майже півтори сотні гірників.

За інформацією голови Конфедерації Вільних профспілок України Михайла Волинця, внаслідок атаки без електропостачання опинилися шахти, де під землею перебувають 148 працівників. Інших подробиць про ситуацію на підприємствах профспілки та місцева влада наразі не розголошують.

Місцеві жителі повідомляють, що обстрілів зазнали Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка, водночас телеграм-канали зазначають, що по Добропіллю, ймовірно, було завдано удару чотирма авіабомбами, внаслідок чого у громаді виникли перебої з електропостачанням, передає РБК-Україна.

Обстріл в Донецькій області: яка ситуація в регіоні 26 серпня

Загалом, як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, станом на ранок 26 серпня зафіксовано руйнування у кількох районах області. У Покровському районі в Добропіллі Криворізької громади пошкоджено два житлові будинки, а у Святогорівці Добропільської громади — адміністративну будівлю. У Краматорському районі в Ямполі Лиманської громади одна людина загинула, ще одна дістала поранення, зруйновано господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранення отримали четверо цивільних, постраждали 21 багатоповерхівка, дві адмінбудівлі, банк і дві лінії електропередач.

У Бахмутському районі в Сіверську зафіксовано пошкодження шести житлових будинків. Загалом протягом доби російські війська 20 разів обстріляли населені пункти області. З прифронтових територій вдалося евакуювати 550 людей, серед них 119 дітей.

Також Фокус писав, що на початку 2025 року на підстанції шахти в Дніпропетровській області внаслідок аварії 135 шахтарів опинилися заблокованими під землею. Згодом працівники ДСНС ліквідували аварію та врятували гірників.

Варто зазначити, що під час нещодавньої пресконференції Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України та намагається зірвати підготовку до зими.