Атака ЗС РФ знеструмила Суми: у місті частково зупинився транспорт і обмежили подачу води

У ніч на 27 серпня Суми знову стали мішенню масованої атаки дронами-камікадзе. У місті пролунала серія вибухів, внаслідок чого пошкоджені об’єкти інфраструктури та частково зникли електро- й водопостачання. Місцеві жителі залишилися без світла, а комунальні підприємства перейшли на аварійні графіки роботи.

Related video

За інформацією голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворог завдав удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо відомо, що жертв немає, однак інфраструктура зазнала пошкоджень. Наразі на місцях працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки нічної атаки.

Публікація Олега Григорова у Telegram Фото: Скриншот

Як зазначив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар, житлові квартали міста під удар не потрапили. Він закликав сумчан не залишати укриттів під час повітряної тривоги та додав, що у місті активно працюють мобільні вогневі групи для протидії ворожим «шахедам».

"Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Всю подальшу інформацію будемо повідомляти оперативно", — звернувся посадовець до жителів.

КП "Електроавтотранс" повідомило, що через відсутність електроенергії у Сумах на маршрути вийшли лише автобуси. Тролейбусний рух тимчасово зупинений. Про відновлення повноцінної роботи транспорту в місті обіцяють повідомити додатково після стабілізації енергопостачання.

Крім того, КП "Міськводоканал" проінформувало, що всі об’єкти підприємства знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення. Водопостачання у місті обмежене: 27 серпня подача здійснюватиметься за графіком — з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, при цьому тиск у мережі знижений. Через знеструмлення підкачувальних помп вода у верхніх поверхах багатоповерхівок буде відсутня. У звичайному режимі подачу відновлять після стабілізації енергопостачання.

Публікація КП "Міськводоканал" у Telegram Фото: Скриншот

Нічна атака в Сумах 27 серпня: що відомо

Нагадаємо, уночі 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Сумах. Унаслідок удару виникли перебої з електропостачанням та загоряння.

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував околиці Сумської громади, пошкоджені об’єкти інфраструктури, на місці працюють аварійні служби.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що після вибухів у частині міста зникла електроенергія, а місцеві канали інформували про сильну пожежу внаслідок обстрілу.

Окрім цього, видання Фокус повідомляло, що російські окупанти активно атакують трасу М-14 "Херсон–Миколаїв" ударними дронами, навмисно націлюючи їх на цивільні автомобілі.

Також 26 серпня на Донеччині внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися шахти, де під землею перебували 148 гірників.