ЗС РФ масовано б'ють по трасі М-14 "Херсон-Миколаїв": дорогу перекриватимуть (відео)

Російські окупанти інтенсивно б'ють по трасі М-14 "Херсон-Миколаїв" ударними дронами. БПЛА спеціально спрямовують у цивільні авто, заявила влада.

Висока активність ворожих дронів уздовж траси спостерігається з 25 серпня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Чиновник закликав українців не користуватися дорогою М-14 "Херсон-Миколаїв" без нагальної потреби.

Також на трасі М-14 "Херсон-Миколаїв" можливі обмеження руху. У разі фіксації російських дронів автодорогу тимчасово перекриватимуть.

"Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", — пояснив він.

У соцмережах з'явилися кадри наслідків атаки російських військ по автомобілях на цій трасі. На відео можна помітити наслідки влучання БПЛА: на дорозі стоять обгорілі машини, а на місці вибуху пошкоджено асфальт.

Війська РФ атакували безпілотником маршрутку

Відомо, що 26 серпня близько 7:00 ранку росіяни запустили БПЛА в автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка Херсонської області. Поранення дістали 47-річний меддиректор і 38-річний лікар одного із закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, 9 серпня ЗС РФ атакували безпілотником маршрутку, загинули двоє цивільних і 16 осіб дістали різні поранення.

Західні ЗМІ на початку серпня писали про можливу спробу окупантів знову захопити Херсон. Такий висновок журналісти зробили після того, як ЗС РФ атакували міст через річку Кошова в район Корабел