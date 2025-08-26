ВС РФ массированно бьют по трассе М-14 "Херсон-Николаев": дорогу будут перекрывать (видео)

Российские оккупанты интенсивно бьют по трассе М-14 "Херсон-Николаев" ударными дронами. БПЛА специально направляют в гражданские авто, заявили власти.

Высокая активность вражеских дронов вдоль трассы наблюдается с 25 августа, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Чиновник призвал украинцев не пользоваться дорогой М-14 "Херсон-Николаев" без крайней необходимости.

Также на трассе М-14 "Херсон-Николаев" возможны ограничения движения. При фиксации российских дронов автодорогу будут временно перекрывать.

"Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — объяснил он.

В соцсетях появились кадры последствий атаки российских войск по автомобилям на данной трассе. На видео можно заметить последствия попадания БПЛА: на дороге стоят обгоревшие машины, а на месте взрыва поврежден асфальт.

Войска РФ атаковали беспилотником маршрутку

Известно, что 26 августа около 7:00 утра россияне запустили БПЛА в автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка Херсонской области. Ранения получили 47-летний меддиректор и 38-летний врач одного из учреждений здравоохранения.

Напомним, 9 августа ВС РФ атаковали беспилотником маршрутку, погибли двое гражданских и 16 человек получили различные ранения.

Западные СМИ в начале августа писали о возможной попытке оккупантов вновь захватить Херсон. Такой вывод журналисты сделали после того, как ВС РФ атаковали мост через реку Кошевая в район Корабел