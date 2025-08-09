Оккупанты ударили по гражданскому автобусу в Херсоне: есть погибшие и раненые (фото)

В результате атаки погибли двое гражданских лиц. Также известно, что 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие и погибшие во время обстрела находились внутри автобуса.

В пригороде Херсона 9 августа ВС РФ дроном атаковали маршрутный автобус. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

"Оккупанты атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона беспилотником. Двое погибших и раненые. Начато уголовное производство", — говорится в сообщении.

Событие произошло 9 августа 2025 года около 08:30 утра. ВС РФ осуществили удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.

Фото содержит чувственные кадры (18+)

В результате атаки погибли два человека и 16 получили ранения

Прокуроры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин впоследствии обнародовал информацию, что количество раненых из-за российского дронового удара по автобусу возросло до шестнадцати. Еще шесть человек госпитализировали.

Пост Александра Прокудина в телеграм

Напомним, что россияне 2 августа ударили управляемыми авиационными бомбами по Херсону и повредили мост в микрорайоне Корабел. Председатель Херсонской ОГА призвал жителей эвакуироваться из-за осложнений логистики. Также микрорайон остался без газа.

27 июля ВС РФ ударили по автобусу с мирными жителями в Сумской области. Произошло это в районе Юнаковской общины. Известно о трех погибших.