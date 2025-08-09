Окупанти вдарили по цивільному автобусу в Херсоні: є загиблі і поранені (фото)

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Також відомо, що 16 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі та загиблі під час обстрілу перебували всередині автобусу.

У передмісті Херсона 9 серпня ЗС РФ дроном атакували маршрутний автобус. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Окупанти атакували маршрутний автобус у передмісті Херсона безпілотником. Двоє загиблих та поранені. Розпочато кримінальне провадження", — йдеться в повідомленні.

Подія сталася 9 серпня 2025 року близько 08:30 ранку. ЗС РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі та загиблі під час обстрілу перебували всередині автобусу.

Фото містить чуттєві кадри (18+)

Внаслідок атаки загинули двоє людей і 16 отримали поранення

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін згодом оприлюднив інформацію, що кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Ще шістьох людей госпіталізували.

Пост Олександра Прокудіна в телеграм

Нагадаємо, що росіяни 2 серпня вдарили керованими авіаційними бомбами по Херсону та пошкодили міст в мікрорайоні Корабел. Голова Херсонської ОВА закликав жителів евакуюватися через ускладнення логістики. Також мікрорайон залишився без газу.

27 липня ЗС РФ вдарили по автобусу з мирними жителями в Сумській області. Сталося це в районі Юнаківської громади. Відомо про трьох загиблих.