ЗС РФ вдарили по мосту в Херсоні: ОВА закликає людей евакуюватися з мікрорайону Корабел (відео)

Росіяни 2 серпня вдарили керованими авіаційними бомбами по Херсону та пошкодили міст в мікрорайоні Корабел. Голова Херсонської обласної військової адміністрації закликав жителів евакуюватися через ускладнення логістики. Також мікрорайон залишився без газу.

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Голова Херсонської ОВА розповів на своїй сторінці у Facebook, що через російський удар в мікрорайон Корабел буде складніше підвозити продукти та забезпечувати людей іншими необхідними ресурсами. Він пообіцяв, що жителі мікрорайону зможуть отримати всю необхідну допомогу в інших районах Херсона.

Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива", — зазначив очільник ОВА.

За словами Олександра Прокудіна, росіяни атакували Херсон авіацією близько 18:00 двома керованими авіабомбами.

"Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел", — повідомив тоді посадовець.

Він додав, що також постраждали три приватні будинки та багатоповерхівка.

В Херсонській обласній адміністрації о 22:18 повідомили, що внаслідок ворожого авіаудару по Херсону постраждала 80-річна жінка. Їй діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

В Херсоні після обстрілу зникло світло

Повітряні сили Збройних сил України о 21:48 повідомляли про загрозу пусків ракет Х-22 з російських бомбардувальників Ту-22м3, які з'явилися над акваторією Чорного моря.

Також Олександр Прокудін попереджав про ракетну небезпеку для міста о 21:59, а за 5 хвилин повідомив, що в Херсоні зникло світло. О 22:50 голова Херсонської ОВА сповістив містян, що енергетики почали під'єднувати абонентів до мережі, і попросив заощаджувати електроенергію до стабілізації ситуації.

В Херсоні після повідомлення про ракетну небезпеку зникло світло Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 серпня ЗС РФ вдарили по Дружківці в Донецькій області "Шахедами". Постраждали щонайменше 7 людей, було пошкоджено два житлових будинки, магазин "Аврора", ринок й адміністративні будівлі.

Державна компанія "Укрзалізниця" 8 серпня повідомила, що росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах дронами та пошкодили один із поїздів.