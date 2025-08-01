ЗС РФ дронами атакували залізничний вокзал у Сумах: пошкоджено поїзд "УЗ" (фото)

В ОВА уточнюють, що російська армія випустила два безпілотники по залізничному вокзалу в Сумах. Під обстріл потрапив пасажирський поїзд №45 "Харків — Ужгород".

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У багатьох вагонах пошкоджено вікна, пасажири не постраждали. Про це повідомила держкомпанія "Укрзалізниця".

У залізничний вокзал у Сумах влучили два безпілотники

Залізничники оперативно перевели пасажирів в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що ЗС РФ влучили в залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками.

Окрім цього, росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури Сумської області. Частина споживачів залишилася без електрики, фахівці намагаються її відновити.

Нагадаємо, війська РФ запускали над Сумами новий дрон "Италмаз", його називають "розумним" через можливість самонаведення.

Фокус 22 липня писав, як у Сумах російський ударний безпілотник упав на дорогу під час інтенсивного руху автомобілів.