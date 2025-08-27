У Сумах прогриміла серія вибухів: внаслідок атаки РФ виникли перебої зі світлом і здійнялася пожежа (фото, відео)

Уночі 27 серпня росіяни масовано атакували Суми безпілотниками. Внаслідок атаки у місті виникли перебої з електропостачанням, а також здійнялася пожежа.

Related video

Ворог здійснював атаку по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

Близько 01:00 години у Сумах, а також Харкові, було чутно звуки вибухів, повідомили у ЗМІ. Перед цим в областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

У наступні хвилини ще серія вибухів прогриміла у Сумах. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух близько ще 5 ударних безпілотників у напрямку обласного центру.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Сумах після вибухів зникла електроенергія у деяких районах міста.

Місцеві канали інформували, що у Сумах внаслідок російського обстрілу здійнялася сильна пожежа.

Соцмережі | пожежа у Сумах після атаки РФ

Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар близько 01:50 години повідомив про перші наслідки російської атаки по Сумах. За його даними, внаслідок обстрілу влучань у житлові будинки не було зафіксовано.

За інформацією голови ОВА Олега Григорова, ворог здійснив атаку по околицях Сумської громади.

"Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби", — зазначив посадовець.

Інші наслідки російської атаки на Суми встановлюються. Повітряна тривога на момент публікації триває через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у регіоні та кількох інших областях.

Скриншот | карта повітряних тривог станом на 02:00 годину 27 серпня

Нагадаємо, увечері 24 серпня росіяни атакували Суми та район ударними БпЛА: внаслідок обстрілу постраждали об'єкти критичної інфраструктури, виникли перебої з енергопостачанням, а людей закликали запастися водою.

Також 23 серпня у Києві пролунали вибухи: уламки ударного БпЛА впали посеред дороги.