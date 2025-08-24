У Сумах та районі прогриміли вибухи: через атаку РФ виникли перебої зі світлом, людей закликають запастися водою

Увечері 24 серпня російська армія атакувала безпілотниками Суми та район: пролунала серія вибухів, кілька ворожих дронів поцілили у підстанції. Внаслідок ударів виникли перебої з електропостанням.

Деякі частини Білопільської та Ворожбянської громади Сумського району залишилися без світла внаслідок російської атаки. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області — застосував керовані авіабомби та ударні дрони", — повідомив чиновник.

За його словами, ремонтні бригади почнуть відновлювати електропостачання мешканцям, коли це дозволить безпекова ситуація в регіоні. На момент публікації загроза застосування ударних БпЛА триває.

Вибухи у Білопіллі

Також вибухи увечері пролунали у Білопіллі — адміністративному центрі Білопільської міської громади Сумського району. За інформацією "Суспільного", два російські "Шахеди" влучили у підстанцію, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням.

У Білопільській міській раді закликали людей запастися водою.

У "Сумиобленерго" повідомили, що перебої виникли через російські удари по критичній інфраструктурі району.

Інші наслідки російської атаки уточнюються. Інформації про постраждалих на момент публікації не надходило.

Варто зазначити, що перед тим 24 серпня росіяни здійснили масовану атаку БпЛА по Сумському району. Тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомляв, що ЗС РФ завдали 10 ударів по території громади.

