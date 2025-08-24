В Сумах и районе прогремели взрывы: из-за атаки РФ возникли перебои со светом, людей призывают запастись водой

Вечером 24 августа российская армия атаковала беспилотниками Сумы и район: прозвучала серия взрывов, несколько вражеских дронов попали в подстанции. В результате ударов возникли перебои с электроснабжением.

Некоторые части Белопольской и Ворожбянской громады Сумского района остались без света в результате российской атаки. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Сегодня вечером враг снова бил по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны", — сообщил чиновник.

По его словам, ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение жителям, когда это позволит ситуация с безопасностью в регионе. На момент публикации угроза применения ударных БпЛА продолжается.

Взрывы в Белополье

Также взрывы вечером прогремели в Белополье — административном центре Белопольской городской общины Сумского района. По информации "Суспільного", два российских "Шахеда" попали в подстанцию, в результате чего возникли перебои с электроснабжением.

В Белопольском городском совете призвали людей запастись водой.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что перебои возникли из-за российских ударов по критической инфраструктуре района.

Другие последствия российской атаки уточняются. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что перед тем 24 августа россияне совершили массированную атаку БпЛА по Сумскому району. Временно исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал, что ВС РФ нанесли 10 ударов по территории общины.

