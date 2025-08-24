Ночная атака ВС РФ на Украину: зафиксировано попадание ракеты и БпЛА на десяти локациях (фото)

В ночь на 24 августа ВС РФ атаковали украинские города баллистической ракетой "Искандер-М", а также 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, информируют Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито и подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и юге страны.

Как сообщается, зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.

Днепропетровская область

Под утро агрессор атаковал БпЛА Синельниковский район, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его информации, в Дубовиковской общине погибла 47-летняя женщина, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия, горели многоквартирный и частный дома.

В Межевской громаде из-за удара БПЛА вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка, а по Маломихайловской громаде российские войска ударили КАБами, в результате чего разбиты частные дома.

Ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар, — сообщил Сергей Лысак, добавив, что спасатели огонь потушили.

"Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах. Изуродована пятиэтажка", — написал глава ОГА.

Запорожская область

За сутки оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его информации, войска РФ осуществили 2 авиационных удара по Новоандреевке и 7 обстрелов из РСЗО по Плавням, Гуляйполю, Малиновке и Малой Токмачке. 154 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Роботино, Чаривного, Новоандреевки.

Кроме того, 315 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Малиновку, Новоандреевку.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек. Мужчина и женщина ранены в результате вражеского удара по Пологовскому району.

Сумская область

Российские войска совершили 90 обстрелов по 36 населенным пунктам в 14 громадах области, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Повреждения зафиксированы в шести общинах. В частности, разрушены частные дома и нежилые здания, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры, церковь, многоэтажки.

В ГСЧС сообщили, что ночью враг нанес удары по Сумской и Садовской громадам. Повреждения и частичные разрушения получили нежилые здания.

Из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены временно приостанавливать работы. Сейчас все очаги горения ликвидированы, люди не пострадали.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Враг применял по Харьковщине 2 КАБ, 6 БпЛА типа "Герань-2" и 1 fpv-дрон.

В Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль, 2 хозяйственные постройки, склад, 2 трактора. В Купянском районе поврежден частный дом и 3 автомобиля экстренной помощи, а в Изюмском районе повреждены ангар, хозяйственное помещение фермы и частный дом.

По информации Генерального штаба ВСУ, за сутки противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4363 обстрелов, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3930 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута и Бунякино Сумской области; Приморское Запорожской области.

Напомним, бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.

Также Фокус писал, что Силы обороны отбросили врага в районе населенного пункта Андреевка Хотинской общины Сумской области.