ВСУ выбили россиян из-под населенного пункта в Сумской области, — DeepState (карта)

Украинским защитникам удалось выбить врага в районе населенного пункта на севере Сумщины. Враг взамен имел успехи в Донецкой и Запорожской областях.

Related video

В Донецкой области и Запорожье российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в сводке о ситуации на фронте 24 августа.

Аналитики сообщили, что Силы обороны сумели отбросить врага в районе населенного пункта Андреевка Хотинской громады Сумской области. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

DeepState | ВСУ отбросили россиян возле Андреевки

В Донецкой области враг продвинулся в районе села Вольное Поле Волновахского района.

DeepState | ВС РФ продвинулись возле Свободного Поля

В Запорожской области ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Каменское и в Плавнях, расположенных в пределах Васильковской городской общины Васильковского района.

DeepState | ВС РФ продвинулись возле Каменского и в Плавнях

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

Одним из самых горячих участков фронта остается Покровское направление, где за прошедшие сутки враг совершил не менее 40 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал", — отметили в ведомстве.

На Новопавловском направлении Силам обороны удалось остановить 19 вражеских атак в районе пяти населенных пунктов и в сторону двух сел.

На Краматорском направлении ВС РФ осуществили 11 попыток продвинуться в Часовом Яру, а также в направлении еще четырех населенных пунктов.

Напомним, 23 августа в ОСУВ "Днепр" сообщили, что ВСУ остановили продвижение россиян в Донецкой области и освободили Зеленый Гай.

Также 23 августа бойцы "RUGBY TEAM" показали, как подняли сине-желтые флаги над этнически украинскими населенными пунктами в Курской области.