Бойцы Сил обороны ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтые флаги над этнически украинскими населенными пунктами в Курской области.

Ранее эти земли принадлежали к украинской Слобожанщине. Об этом сообщили в Telegram-канале батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 23 августа.

Стяги над Курщиной подняли операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Украинские флаги взвились над населенными пунктами Гуево и Горналь, которые сегодня находятся в составе Суджанского района Курской области России. Однако ранее эти села принадлежали к украинской Слобожанщине, подчеркнули военные. По их словам, это напоминание для врага о том, что Украина "всегда помнит и возвращает свое".

"Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево — как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое", — отметили бойцы "RUGBY TEAM".

Также военные добавили: "Работаем дальше".

Стоит отметить, что Слобожанщина — это исторический украинский край, который охватывает современные Харьковскую, юго-восточные районы Сумской, северные районы Луганской и северо-восточные районы Донецкой областей Украины. Также Слобожанщина охватывала часть Белгородской, южную часть Воронежской и юго-западные районы Курской областей России.

Ранее над Гуево уже развевался украинский флаг, когда в августе 2024 года Силы обороны захватили населенный пункт. ВСУ сняли вражеский флаг и на его место установили сине-желтый.

Напомним, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага в Донецкой области и освободили Зеленый Гай.