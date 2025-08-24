До Дня Державного прапора ЗСУ підняли прапори над етнічно українськими селами Курщини (відео)

Бійці Сил оборони до Дня Державного прапора України підняли синьо-жовті стяги над етнічно українськими населеними пунктами у Курській області.

Раніше ці землі належали до української Слобожанщини. Про це повідомили у Telegram-каналі батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 23 серпня.

Стяги над Курщиною підняли оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 окремої важкої механізованої бригади.

Українські прапори замайоріли над населеними пунктами Гуєво та Горналь, що сьогодні перебувають у складі Суджанського району Курської області Росії. Однак раніше ці села належали до української Слобожанщини, наголосили військові. За їхніми словами, це нагадування для ворога про те, що Україна "завжди пам'ятає та повертає своє".

"Нині вони майорять над Горналью та Гуєво — як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє", — зазначили бійці "RUGBY TEAM".

Також військові додали: "Працюємо далі".

Варто зазначити, що Слобожанщина — це історичний український край, який охоплює сучасні Харківську, південно-східні райони Сумської, північні райони Луганської та північно-східні райони Донецької областей України. Також Слобожанщина охоплювала частину Білгородської, південну частину Воронезької та південно-західні райони Курської областей Росії.

Раніше над Гуєво вже майорів український стяг, коли у серпні 2024 року Сили оборони захопили населений пункт. ЗСУ зняли ворожий стяг та на його місце встановили синьо-жовтий.

Нагадаємо, 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога на Донеччині і звільнили Зелений Гай.