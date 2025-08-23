Силы обороны остановили продвижение ВС РФ в Донецкой области и освободили Зеленый Гай (видео)

В ОСГВ "Днепр" отметили, что в День Государственного Флага Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом. Морские пехотинцы совместно со штурмовиками остановили продвижение российских оккупантов.

"Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, что в Донецкой области", — заявили 23 августа в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр".

Командование отметило, что ВС РФ не прекращают активных попыток вернуть под свой контроль этот поселок и оккупировать остальные населенные пункты на этом направлении.

"Но наши воины стоят непоколебимо и в День Государственного Флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом", — отметили в ОСГВ.

Напомним, 21 августа в ОСГВ "Днепр" сообщили, что срезали "рожки" выступления в районе Доброполья. Отмечалось, что российские оккупанты "относительно равномерно" атакуют Доброполье и Покровск, а также пытаются рваться в сторону Константиновки.

Представитель командования Виктор Трегубов делился, что хитрость россиян, которая позволила им прорваться в районе Доброполья, впоследствии сыграла против них же. Захватчики пытались перетянуть технику и резервы, но им это не удалось.