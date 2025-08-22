"Сейчас их там добивают": хитрость оккупантов в районе Доброполья сыграла против них же, — ВСУ

Покровское направление остается самым горячим на фронте, но Силам обороны удается сдерживать врага. В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" рассказали, что попытка ВС РФ закрепиться на выступлении вблизи Доброполья провалилась, а для проникновения в Покровск они прибегают к запрещенному маскараду.

"По состоянию на сейчас Покровское направление остается наиболее интенсивным. И это касается, в принципе, всего направления, как такового", — заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов 21 августа в эфире "Громадського радіо".

Российские оккупанты постоянно пытаются инфильтрироваться в сам Покровск. Также они продолжают попытки проникнуть в сторону Доброполья, хотя там, по словам Трегубова, "враг сейчас получает большую взбучку". Украинские защитники сдерживают ВС РФ, но ценой больших усилий.

В районе Доброполья россияне пытались перебросить резервы и бронетехнику, но им не удалось перейти первую линию.

"Там история в том, что все эти вражеские силы были переброшены методом инфильтрации. То есть, они не прорывали первую линию, а заходили за нее, а первая линия оставалась за ними. Поэтому, когда они сейчас пытались быстро перебросить резервы и закрепиться с помощью переброски бронетехники — бронетехника в эту линию уперлась, потому что эта линия не была уничтожена", — пояснил представитель командования.

Он подчеркнул, что захватчикам не удалось довести закрепление до конца, и сейчас "их там все же добивают".

"Плохо, что возникло такое выступление, но хорошо, что оно дальше не пошло и сейчас срезается и повышает потери россиян", — отметил военный.

Он рассказал, что в Покровске также фиксируют высокую активность врага и попытки постоянной инфильтрации в город малыми группами. В частности, оккупанты переодеваются в гражданских или украинских бойцов для этого.

"Это очевидное преступление, но активно используются россиянами сейчас такие попытки", — подчеркнул Трегубов.

Он добавил, что несмотря на постоянные попытки проникновения со стороны ВС РФ Покровск держится.

Напомним, в ОСГВ "Днепр" заявили, что "рожки" выступа под Добропольем уже срезали, но в нижней части еще остаются российские оккупанты. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также подтвердил, что продолжается "зачистка", но, по его словам, прорыв врага "не пройдет бесследно".

21 августа ситуацию на фронте прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что обсудил реальные возможности ВС РФ с лидером США Дональдом Трампом. По словам политика, Кремль пытается продать Украине "воздух".