Под Добропольем ВСУ "срезали" выступление ВС РФ, но есть трудности: что говорит Генштаб и бойцы

Силы обороны и дальше продолжают проводить стабилизационные мероприятия на этом участке фронта — здесь работают военные Вооруженные силы Украины и Национальной гвардии, которые входят в состав 1 корпуса НГУ "Азов".

Related video

На Добропольском направлении в Донецкой области Силы обороны смогли обрезать "рога" выступления россиян. Впрочем, несмотря на это ВС РФ и дальше пытаются рваться в направлении Константиновки. Об этом в комментарии hromadske рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"По выступлению под Добропольем: "рожки" срезали, но в нижней части выступления еще присутствуют россияне. Пока что россияне относительно равномерно атакуют Доброполье и Покровск, и пытаются рваться в сторону Константиновки", — рассказал он.

По словам представителя ОСУВ "Днепр" из-за вражеского наступления в самом городе Доброполье фактически не осталось людей. Между тем Силы обороны и дальше продолжают проводить стабилизационные мероприятия на этом участке фронта — здесь работают военные ВСУ и НГУ, которые входят в состав 1 корпуса НГУ "Азов".

За последние сутки потери оккупантов здесь составили 206 погибшими и 73 — ранеными, добавил спикер командования. За период операции зачистили от россиян населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

ВСУ срезали выступление ВС РФ на Добропольском направлении

Наступление РФ — военный обозреватель о Доброполье

Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что россиянам удалось избежать значительных неприятностей на Добропольском направлении.

"Командование (51-я ЗВА) подтянуло к "горловине" вклинения еще одну бригаду (1-ю омсбр) и сумело таки расширить свое вклинение в сторону Никаноровки и Шахматного (противник вышел к его западной окраине). Кучеров Яр, тоже, судя по всему, еще не освобожден, по крайней мере полностью", — проинформировал Машовец.

Отмечается, что 8-я общевойсковая армия ВС РФ достаточно активно атакует на своем левом фланге и имеет продвижение.

"Поэтому, многочисленным обозревателям и экспертам, которые комментируют события на фронте, советую — лучше пока повременить с громкими определениями, вроде "котлов", "разгромов" и прочего", — резюмировал эксперт.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" тоже высказался, что не разделяет победных настроений относительно некоторых успехов ЗУ под Добропольем.

"В общем сейчас подобная ситуация с преувеличением действительно успешных действий подразделений СОУ на направлении, хотя в действительности не все так сказочно. Идет зачистка, есть успехи, но будет большое счастье, если мы вернемся на +- предыдущие рубежи, хотя уверен, что такой про***б не пройдет бесследно и все-таки останется какой-то выступ", — написал он в своем телеграм-канале "Офицер".

Ситуация на Добропольском направлении — данные Генштаба

Прорыв возле Доброполья произошел в начале августа, когда ВС РФ вклинились в украинскую оборону почти на 10 км. Генштабу ВСУ пришлось срочно спасать ситуацию, чтобы не допустить обвала обороны на севере Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ВС РФ не смогут долго продержаться в "языке", который они создали в районе Доброполья в Донецкой области. Им придется трудно без поддержки техники.

Военные рассказывают, что прорыв произошел из-за того, что командиры подразделений Сил обороны боялись сообщать командованию об истинном положении дел, из-за чего произошел прорыв ВС РФ под Добропольем

По ряду сообщений, часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезанными от основных сил.