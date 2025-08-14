Мотоциклы ВС РФ вклинились на 12 км: смогут ли россияне закрепиться под Добропольем (видео)

Враг сейчас полагается уже не столько на мощь бронированной техники, тех же танков, сколько на скорость и маневр, считает Владислав Селезнев.

Related video

Российские оккупанты не смогут долго продержаться в "языке", который они создали в районе Доброполья в Донецкой области. Им придется трудно без поддержки техники. Такое мнение в комментарии "Еспресо" высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Прорыв под Добропольем — комментарий Селезнева см. с 1:33:25

"Очевидно, что такая тонкая кишка, по которой прорвались враги ближе к Доброполью, она точно делает невозможным использование врагам бронетехники. Так, враг двигался вперед, используя приспособленную автомобильную небронированную технику, соответственно, мотоциклетную технику, и ему удалось продвинуться на расстояние около 12 километров. Сейчас, кажется, основу этого вклинения украинские Силы обороны перерезают, по меньшей мере такую информацию я уже в открытых источниках видел, ну и работают", — сказал Селезнев.

Он отметил, что такой прорыв "серьезный звоночек" для Сил обороны, но украинские защитники будут прилагать усилия, чтобы ликвидировать это выступление.

"Ну, а враг не имея соответствующей обороны, танковой поддержки, вряд ли сможет достаточно долго сопротивляться", — отметил он.

Владислав Селезнев отметил, что враг сейчас полагается уже не столько на мощь бронированной техники, тех же танков, сколько на скорость и маневр.

"Именно с помощью таких движений и действий враг имеет успехи на поле боя. А значит, нам так же надо адаптировать наши оборонительные действия для того, чтобы сделать невозможным продвижение врага. Потому что слишком красноречивы эти продвижения, над много хлопот потом нам надо решать из-за таких действий вражеских сил. В любом случае мы должны понимать, что Покровско-Миргородское направление для врага является одним из самых приоритетных", — сказал военный эксперт.

Ситуация вокруг Доброполья: что известно

14 августа в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Украинские защитники принимают все необходимые меры для выявления и ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Аналитики ISW считают, что продвижение ВС РФ в районе Доброполья на Покровском направлении назвать прорывом оперативного уровня преждевременно. Впрочем, уже в ближайшие дни, которые ожидают Россию, тактическое продвижение превратится в прорыв оперативного уровня.