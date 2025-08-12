Наступают решающие дни: в ISW оценили шансы Украины предотвратить продвижение РФ на Донбассе

Вооруженные силы Российской Федерации сосредоточились на продвижении под Добропольем на Покровском направлении, чтобы создать информационные условия перед саммитом Соединенных Штатов Америки и РФ 15 августа, считают аналитики.

Российское продвижение в районе Доброполья на Покровском направлении назвать прорывом оперативного уровня преждевременно. Впрочем, уже в ближайшие дни, которые ожидают ВС РФ, тактическое продвижение превратится в прорыв оперативного уровня. О проблемах на восточном фронте в Донецкой области говорится в новом отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска использовали подобное тактическое проникновение в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно территории к северо-западу от Авдеевки.

"Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критически важными для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение России к северу и северо-западу от Покровска", — отмечают в ISW.

Аналитики Института отмечают, что Россия, вероятно, сосредотачивается на продвижении в Доброполье, чтобы создать информационные условия перед саммитом США и России 15 августа, а Путин пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции перед требованиями Кремля.

"Оккупация Россией четырех областей является возможной и невозможной, поскольку российские войска столкнутся с серьезными оперативными препятствиями, особенно в вероятных многолетних усилиях в Донецкой области. Путин, вероятно, стремится использовать усиленные тактические наступления, чтобы создать условия для достижения уступок США по войне России в Украине", — резюмируют в ISW.

Прорыв обороны ВСУ возле Доброполья

11 августа проект DeepState сообщил, что россияне прорвали оборону ВСУ возле Доброполья в Донецкой области и продвинулись на глубину около 10 км. По оценкам экспертов, прорыв россиян к Доброполью ставит под угрозу оборону Покровска, Мирнограда, Константиновки и Дружковки.

В ОТГ "Донецк" объяснили, что продвижение россиян происходит только за счет их преимущества в численности, они просачиваются малыми пехотными группами между оборонительными порядками Сил обороны.

Украинский офицер Максим Жорин заявил, что к ухудшению ситуации из-за прорыва ВС РФ привела плохая коммуникация между подразделениями Сил обороны Украины, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений.