"Болтовня" о Донбассе и "вопрос времени" под Сумами: Зеленский оценил ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал, что объяснил лидеру США Дональду Трампу реальные возможности ВС РФ, которые не соответствуют громким угрозам Кремля. Он заверил, что Харьковскую и Сумскую область россияне не получат.

"Я объяснил на нашей встрече, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69%, а около трети, потому что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области. После начала полномасштабной войны они оккупировали еще примерно треть. Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, — это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года. Это наша земля", — заявил Зеленский во время встречи с журналистами, как передал 21 августа "Укринформ".

Также президент прокомментировал ситуацию и на других направлениях фронта, в частности высказался об "аппетитах" РФ в отношении Сумской и Харьковской областей.

"Если мы говорим о Сумской или Харьковской области, русские не получат Сумскую область и, честно говоря, не смогут удержать те участки в приграничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени, несколько месяцев — и их не будет в Сумской области. Я так же считаю, что в перспективе — не хочется военной перспективы, — но они не получат Харьковскую область", — заверил он.

Зеленский отметил, что президент РФ Владимир Путин "хочет продать какой-то воздух", когда требует какие-то территории, угрожая возможным наступлением. Он отметил, что такие условия невозможно воспринимать, но на это может и рассчитывать глава Кремля, не желая завершать войны.

Как передали в "РБК-Украина", президент сообщил о наращивании российских сил в Запорожской области.

"Мы сообщали, что Покровское направление и Запорожье — будет наращивание. Видим, что они продолжают перевод части войск с Курского направления на Запорожье. Наши позиции там не потеряны", — проинформировал Зеленский.

Ситуацию в Харьковской области он оценил как стабильную. На Купянском направлении, по его словам, фиксировали вражеские ДРГ в северной части города, но там уже проводят контрдиверсионную операцию.

"В Курской области держим наше присутствие. Благодаря этому присутствию на сегодня десятки тысяч личного состава русских там находятся и их не перебрасывают в Донецкую область и другие направления", — добавил президент.

Отдельно Зеленский высказался о соотношении сил по количеству дронов на фронте.

"Сегодня на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, но мы не можем это сравнить с тем, что было месяц назад — 1,4 к 1 — и с реальными возможностями, которые у нас есть, с точки зрения производства — 2,5-3 к 1. Нужны финансы, договариваемся об этом", — отметил он.

Как передал "Интерфакс", президент заверил, что Украина не признает юридически российскую оккупацию ВОТ.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал успешные испытания украинской крылатой ракеты "Фламинго", которая имеет дальность в 3000 километров. По его словам, уже в конце года планируется запуск серийного производства.

Также Зеленский рассказал, что по результатам встречи в Вашингтоне США захотели присоединиться к странам, готовым обеспечивать гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что это дало "зеленый свет" для соответствующих решений других государств.

Возможность проведения выборов в Украине во время войны президент категорически отрицает. При этом он отметил, что был бы доволен, если бы это было возможно.