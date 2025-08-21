Ракета "Фламинго" прошла испытания: Зеленский озвучил планы на массовое производство

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что крылатая ракета "Фламинго" украинского производства с дальностью полета 3 000 км успешно прошла испытания, и анонсировал запуск ее массового производства.

Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 20 августа, что запуски серийного производства "Фламинго" запланированы на конец 2025-го — начало 2026 года, пишет издание "Бабель". По словам корреспондентов, глава государства назвал эту ракету "самой успешной" среди всего имеющегося на данный момент украинского оружия.

Журналисты отмечают, что президент не стал раскрывать детали ракетной программы. По его словам, подробности будут обнародованы, когда Украина будет иметь сотни таких ракет для ударов по РФ.

Зеленский сообщил, что до декабря должно появиться больше ракет "Фламинго", а до конца 2025 года или в январе-феврале 2026-го планируется запустить массовое производство.

"Надо смотреть на успех в испытании, надо смотреть на финансирование этой программы", — сказал украинский лидер.

Что известно о ракете "Фламинго"

О том, что Украина запустила производство ракет "Фламинго", сообщил 17 августа журналист Associated Press Ефрем Лукацкий. Он заявил, что оружие было замечено в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point 14 августа.

18 августа медиа "Зеркало недели" опубликовало вероятные первые кадры пуска ракеты "Фламинго" с наземной пусковой установки.

Военный аналитик H. I. Sutton 20 августа опубликовал обзор на новую украинскую крылатую ракету FP-5 "Фламинго" наземного базирования. По его словам боеголовка весом до 1 000 кг в десятки раз превышает мощность ударных беспилотников и позволяет поражать крупные промышленные и военные объекты. По оценкам аналитиков, ракета "Фламинго" имеет длину 12-14 метров и размах крыльев 6 м, способна лететь на высоте 5 000 м, а максимальное время полета составляет 4 часа. Максимальная скорость FP-5 — 950 км/ч.

При этом аналитики Defense Express отмечали, что большие габариты и двигатель тягой 20-23 кН могут сделать украинскую ракету "Фламинго" заметной для радаров, а также оружие требует длительной подготовки к пуску.