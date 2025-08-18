Летит на 3 000 км: в СМИ появились первые кадры пуска ракеты "Фламинго" (видео)

С наземной пусковой установки стартовала украинская крылатая ракета "Фламинго", способная пролететь 3 тыс. километров. Боевая часть средства поражения весит 1 тонну.

В сети показали кадры пуска украинской крылатой ракеты "Фламинго". На несколькосекундном видео, опубликованном медиа "Зеркало недели", видим, что средство поражения стартует с наземной пусковой установки.

Видео пуска ракеты "Фламинго" предоставила компания-производитель FirePoint, с представителями которой пообщался журналист "Зеркала недели" Виталий Кононученко. На записи — боевой и учебный пуски. Указывается, что состоялась боевая отработка по целям на территории Российской Федерации. О чем именно идет речь, не сообщается, но отмечают, что это произошло "несколько месяцев назад".

Собеседник медиа рассказал, что производственные мощности компании расположены в "Карпатских лесах". Выяснилось, что конструкторы сосредоточились на трех основных задачах — дальности, весе боевой части, скорость развертывания и запуска, говорится в статье. Отмечается, что ракета имеет защиту от РЭБ. Благодаря приложенным усилиям создали средство поражения, которое имеет боевую часть на 1 150 кг, летит на 3 000 км и может уничтожить любой военный объект РФ в пределах досягаемости, сообщили в FirePoint.

"Боевые применения ракет "Фламинго", которые происходят уже на протяжении определенного времени, доказали результативность и смогли поразить поставленные цели на территории России", — написало ЗН.

Производитель заверил, что происходит масштабирование производства ракет "Фламинго", а также ударных дронов серии FP.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, Фокус писал о ракете "Фламинго", первая информация о которой появилась в сети 17 августа. Журналист агентства AP опубликовал фото средства поражения, похожего на крылатую ракету, и заявил, что это "Фламинго" — оружие, способное пролететь 3 тыс. км и попасть по цели боевой частью в 1 тонну.

Позже о новой ракете рассказали на портале Defense Express. Аналитики портала объяснили, что "Фламинго" похожа на ракету FP-5, которую в феврале 2025 года на выставке оружия показала компания из ОАЭ. Выяснилось, что налажено производство 50 ракет в месяц.

Напоминаем, в сети сравнили ракету "Фламинго" и ракеты Tomagawk и Storm Shadow. Кроме того, аналитики объяснили, что "Фламинго" похожа на старое оружие США и объяснили, почему Вашингтон отказался выпускать многотонные ракеты в 40-70 гг. прошлого века.