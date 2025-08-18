Дальше Tomahawk и Storm Shadow: на какое оружие похожа ракета "Фламинго" и какие имеет аналоги (видео)

Ракета "Фламинго" имеет размах крыльев шесть метров и летит чуть ли не вдвое дальше, чем американская ракета Tomahawk, при этом имея почти такую же скорость. В сети отыскали фото других средств поражения, несколько похожих на новую украинскую ракету, которая, вероятно, пошла в серийное производство.

Две компании, Milanion Group из Объединенных Арабских Эмиратов и Fire Point из Украины, упоминаются в контексте новой ракеты "Фламинго" Сил обороны Украины. На видео с выставки IDEX 2025 арабские оружейники показали ракету FP-5, очень похожую на ту, изображение которой продемонстрировал украинский фотожурналист. Фокус собрал информацию о характеристиках этого средства поражения и сравнил их с аналогами от оружейников Запада и Украины.

Ракета FP-5 Фламинго — кадры с изделием Milanion Group на IDEX 2025 см. с 41 сек.

Технические характеристики ракеты FP-5 привели на портале Defense Express, а информацию о Tomahawk и Storm Shadow — на аналитическом портале CSIS и Global Security. Сравнивая характеристики, видим, что украинско-арабский аналог имеет лучшие характеристики.

Сравнение трех средств поражения:

дальность — у "Фламинго" около 3 000 км, у Tomahawk — 1250–2500 км, у Storm Shadow — 250–560 км;

скорость — у "Фламинго" до 950 км/ч, у Tomahawk — около 880 км/ч, у Storm Shadow — около 980 км/ч;

способ пуска — "Фламинго" с наземных пусковых установок, Tomahawk — с подводных лодок, с кораблей, с наземных комплексов Typhon, Storm Shadow — с самолетов;

боеголовка — у "Фламинго" взлетный вес 6 тонн, боевая часть — 1 тонна, у Tomahawk и Storm Shadow — общий вес 1,3 тонны, вес боевой части — около 450 кг;

время пребывания в воздухе — у "Фламинго" около 4 ч;

размеры — у "Фламинго" и Tomahawk длина около 6 м, Storm Shadow — около 5 м.

Характеристики показывают, что ракета "Фламинго" летит вдвое дальше Tomahawk и втрое дальше Storm Shadow. При этом скорость нового украинского средства поражения такая же, как у западных аналогов. В то же время ракета имеет вдвое более тяжелую боевую часть и имеет суммарный вес, в четыре раза больший, чем у Tomahawk и Storm Shadow.

Ракета Фламинго — детали

На портале Defense Talks уточнили другие особенности ракеты FP-5, которую медиа назвали "Фламинго". Указывается, что это средства поражения наземного базирования, которые бьют по неподвижным целям, эффективно работают в условиях радиопомех и обеспечивают "непревзойденные возможности удара на большом расстоянии".

Тем временем в Telegram-канале In Factum показали карту РФ и радиус поражения ракеты FP-5 "Фламинго". Карта демонстрирует, что новая ракета достает, вероятно, далеко за пределы Уральских гор: долетит до Елабуги, где расположены цеха по производству "Шахедов", а также до Омска и Тюмени.

Ракета "Фламинго" — до каких точек РФ достанет средство поражения FP-5 Фото: In Factum

На какое оружие похожа ракета "Фламинго"

На портале B-Tech и OSINTери в X обратили также внимание на то, что ракета "Фламинго" несколько похожа на украинский дрон Ту-141 "Стриж" и беспилотник Ту-143 "Рейс". Фото из открытых источников показывают, что определенное сходство есть, но есть ощутимая разница в возможностях. Фокус писал об особенностях этих средств поражения в контексте ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ и по другим военным целям. В частности, Ту-141 "Стриж", после переделки и установки дополнительных топливных баков, сумел достать на расстояние 1000 км и ударить по Калужскому НПЗ, а Ту-143 "Рейс" — облегченная версия Ту-141, обломки которой заметили в поле в Брянской области (в пределах 300–400 км).

Ракета "Фламинго" — есть сходство с дроном "Стриж" ВСУ Фото: Еспресо Ракета "Фламинго" — есть сходство с дроном "Рейс" ВСУ

Украинское командование пока не подтверждало существование ракеты "Фламинго", о которой рассказал фотожурналист AP.

Отметим, вечером 17 августа на Facebook появилось фото ракеты "Фламинго", которую, как предполагают, производит украинская компания. Автор сообщения, журналист AP, уверял, что ракета летит на расстояние 3 000 км и способна нести боеголовку в 1 тонну. На портале Defense Express заметили сходство с ракетой FP-5, которую показала компания ОАЭ на оружейной выставке в феврале 2025 года.

Напоминаем, 18 августа OSINT-аналитик объяснил, стоит ли ожидать ударов ракет "Фламинго" в ближайшее время.