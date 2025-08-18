Далі за Tomahawk і Storm Shadow: на яку зброю схожа ракета "Фламінго" та які має аналоги (відео)

Ракета "Фламінго" має розмах крил шість метрів і летить ледь не удвічі далі, ніж американська ракета Tomahawk, водночас маючи майже таку ж швидкість. У мережі відшукали фото інших засобів ураження, дещо схожих на нову українську ракету, яка, ймовірно, пішла у серійне виробництво.

Дві компанії, Milanion Group з Об'єднаних Арабських Еміратів та Fire Point з України, згадуються у контексті нової ракети "Фламінго" Сил оборони України. На відео з виставки IDEX 2025 арабські зброярі показали ракету FP-5, дуже схожу на ту, зображення якої продемонстрував український фотожурналіст. Фокус зібрав інформацію про характеристики цього засобу ураження та порівняв їх з аналогами від зброярів Заходу та України.

Технічні характеристики ракети FP-5 навели на порталі Defense Express, а інформацію про Tomahawk й Storm Shadow — на аналітичному порталі CSIS та Global Security. Порівнюючи характеристики, бачимо, що українсько-арабський аналог має кращі характеристики.

Порівняння двох засобів ураження:

дальність — у "Фламінго" приблизно 3 000 км, у Tomahawk — 1250–2500 км, у Storm Shadow — 250–560 км;

швидкість — у "Фламінго" до 950 км/год, у Tomahawk — приблизно 880 км/год, у Storm Shadow — орієнтовно 980 км/год;

спосіб пуску — "Фламінго" з наземних пускових установок, Tomahawk — з підводних човнів, з кораблів, з наземних комплексів Typhon, Storm Shadow — з літаків;

боєголовка — "Фламінго" злітна вага 6 тонн, бойова частина — 1 тонна, у Tomahawk та Storm Shadow — загальна вага 1,3 тонни, вага бойової частини — приблизно 450 кг;

час перебування у повітрі — у "Фламінго" майже 4 год;

розміри — у "Фламінго" та Tomahawk довжина приблизно 6 м, Storm Shadow — майже 5 м.

Характеристики показують, що ракета "Фламінго" летить удвічі далі за Tomahawk та утричі далі за Storm Shadow. Водночас швидкість нового українського засобу ураження така ж, як у західних аналогів. Також ракета має удвічі важчу бойову частину та має сумарну вагу у чотири рази більшу, ніж у Tomahawk та Storm Shadow.

Ракета Фламінго — деталі

На порталі Defense Talks уточнили інші особливості ракети FP-5, яку медіа назвали "Фламінго". Вказується, що це засоби ураження наземного базування, які б'ють по нерухомих цілях, ефективно працюють в умовах радіоперешкод та забезпечують "неперевершені можливості удару на великій відстані".

Тим часом у Telegram-каналі In Factum показали карту РФ та радіус ураження ракети FP-5 "Фламінго". Карта демонструє, що нова ракета дістає, ймовірно, далеко за межі Уральських гір: долетить до Єлабуги, де розташовано цехи з виробництва "Шахедів", а також до Омська та Тюмені.

Ракета "Фламінго" — до яких точок РФ дістане засіб ураження FP-5 Фото: In Factum

На яку зброю схожа ракета "Фламінго"

На порталі B-Tech та OSINTери у X звернули також увагу на те, що ракета "Фламінго" дещо схожа на український дрон Ту-141 "Стриж" та безпілотник Ту-143 "Рейс". Фото з відкритих джерел показують, що певна схожість є, але є відчутна різниця у можливостях. Фокус писав про особливості цих засобів ураження у контексті ударів по нафтопереробних заводах РФ та по інших військових цілях. Зокрема, Ту-141 "Стриж", після переробки та встановлення додаткових паливних баків, зумів дістати на відстань 1000 км та вдарити по Калузькому НПЗ, а Ту-143 "Рейс" — полегшена версія Ту-141, уламки якої помітили в полі у Брянській області (у межах 300–400 км).

Ракета "Фламінго" — є схожість з дроном "Стриж" ЗСУ Фото: Еспресо Ракета "Фламінго" — є схожість з дроном "Рейс" ЗСУ

Українське командування поки не підтверджувало існування ракети "Фламінго", про яку розповів фотожурналіст AP.

Зазначимо, увечері 17 серпня на Facebook з'явилось фото ракети "Фламінго", яку, як припускають, виробляє українська компанія. Автор допису, журналіст AP, запевняв, що ракета летить на відстань 3 000 км та здатна нести боєголовку в 1 тонну. На порталі Defense Express помітили схожість з ракетою FP-5, яку показала компанія ОАЕ на збройній виставці в лютому 2025 року.

Нагадуємо, 18 серпня OSINT-аналітики пояснив, чи варто очікувати ударів ракет "Фламінго" найближчим часом.