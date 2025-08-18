Потужніший за Tomahawk: що відомо про ракету "Фламінго" з дальністю до 3000 км (фото)

Ракета "Фламінго" — насправді розробка FP-5 еміратсько-британського оборонного концерну Milanion Group. За дальністю польоту і розміром бойової частини вона вдвічі потужніша за сучасний снаряд Tomahawk Block V.

Ракета "Фламінго" або FP-5 призначена для масового виробництва. Про це повідомив мілітарі-портал Defence Express.

Фото крилатої ракети з дальністю 3000 км під назвою "Фламінго" показував український кореспондент агентства Associated Press Єфрем Лукацький.

Ракету FP-5 показували на виставці IDEX-2025 в ОАЕ Фото: Associated Press

З величезною часткою ймовірності, це крилата ракета FP-5, яку демонстрували на початку лютого 2025 року на виставці IDEX-2025 в ОАЕ, зазначають аналітики.

Снаряд вражає цілі на відстань 3000 км. Це майже вдвічі більше ніж сучасна версія американської ракети Tomahawk Block V.

Відомі характеристики ракети FP-5 "Фламінго":

час польоту в повітрі: понад 4 години;

максимальна швидкість: 950 км/год;

крейсерська швидкість: 850-900 км/год;

Розмах крила: шість метрів;

максимальна злітна вага: 6 тонн;

вага бойової частини: 1 тонна (у Tomahawk — 450 кг.).

З огляду на оголошені характеристики "Фламінго" і зовнішній вигляд крилатої ракети з фіксованим прямим крилом і розміщенням двигуна над фюзеляжем, інших альтернатив FP-5 немає.

Ракета "Фламінго" FP-5 має стійку до засобів РЕБ супутникову навігацію

Ракета "Фламінго" має стійку до засобів РЕБ супутникову навігацію з інерціальною системою. Milanion Group може виробляти понад 50 ракет FP-5 щомісяця.

Зазначимо, що Milanion Group ще в серпні 2021 року уклала з конструкторською компанією "Українська бронетехніка" дилерську угоду, за якою Україна три роки могла продавати безпілотні наземні транспортні платформи AGEMA, вироблені зазначеною компанією.

Крім цього, наприкінці листопада 2024 року Сили оборони України отримали від Milanion Group мобільні самохідні міномети Alakran 120 мм на базі бронемашини VAMTAC.

