Гіперзвук і гранична дальність: які передові зразки озброєння представила Туреччина на IDEF 2025

У Стамбулі завершилася 17-та Міжнародна виставка оборонної промисловості (IDEF 2025), що проходила з 22 по 27 липня. Під час заходу турецькі оборонні компанії представили передові зразки озброєння, серед яких ЗРК Hisar-X, ракети AKATA, IHA-300, Tayfun Block-4, 300 ER, а також ракета-носій Şimşek-2.

Про найцікавіші новинки турецького військово-промислового комплексу, презентовані на IDEF 2025 йдеться в репортажі профільного видання Breaking Defense.

Зенітно-ракетний комплекс Hisar-X

Яскравим моментом дня відкриття IDEF 2025 стала офіційна презентація компанією Roketsan зенітно-ракетного комплексу нового покоління Hisar-X зі збільшеним радіусом ураження, призначеного для перехоплення високошвидкісних повітряних цілей, включно з крилатими ракетами і роями БПЛА.

Ця система ППО позиціонується як наступний щабель еволюції сімейства Hisar, доповнюючи системи малої дальності Hisar-A/A+ і середньовисотні комплекси Hisar-O/O+. Його інтеграція в систему "багаторівневої" оборони, відому як Steel Dome, робить його наріжним каменем національного ППО Туреччини. Однак точні технічні характеристики системи поки не розголошуються.

Турецький комплекс HISAR на виставці IDEF 2025

Ракета AKATA

AKATA — це підводний варіант ракети Atmaca, спеціально адаптований для запуску з 533-мм торпедних апаратів підводних човнів. Завдяки цьому Туреччина стала однією з небагатьох країн, що володіють технологією пуску керованих крилатих ракет з-під води.

Зброя розроблена як заміна американської ракети Harpoon. Новий варіант у капсульованому виконанні призначений для пуску з підводних човнів, при цьому він зберігає ключові характеристики базової версії.

Ракета має дальність понад 250 км і оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 220 кг, призначеною для ураження як надводних, так і наземних цілей. AKATA важить 1200 кг, довжина становить 7 м, діаметр — 533 мм, що забезпечує сумісність зі стандартними пусковими установками підводних човнів.

Система наведення включає інерціальну навігацію, GPS, барометричний і радіолокаційний висотомір, а також активну радіолокаційну головку самонаведення. Ракета здатна отримувати оновлення по каналу передачі даних, виконувати повторні атаки або переривати місію в польоті.

Технічні характеристики

Дальність: понад 250 км

Маса бойової частини: 220 кг (осколково-фугасна)

Маса ракети: 1200 кг

Довжина: 7 м

Діаметр: 533 мм

Наведення: інерціальне, GPS, барометричний і радіолокаційний висотомір, активна РЛ ГСН

Можливості: оновлення даних, повторна атака, переривання місії

Ракета IHA-300

У рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2025 турецька оборонна компанія Roketsan презентувала нову надзвукову ракету IHA-300, призначену для запуску як з важких безпілотників, так і з бойової авіації.

Розробники підкреслюють, що універсальність IHA-300 відкриває нові можливості для застосування ударних дронів. Завдяки такому озброєнню безпілотники зможуть завдавати високоточних ударів на дальності понад 500 км, залишаючись поза зоною ураження ворожих засобів ППО.

Технічні характеристики IHA-300

Довжина: 10 м

Діаметр корпусу: 938 мм

Загальна вага: 7200 кг

Маса бойової частини: близько 900 кг

Максимальна дальність: понад 500 км

Швидкість: надзвукова (точні параметри не розкриваються)

Ракета IHA-300 на виставці IDEF 2025

Ракета Tayfun Block-4

На виставці Roketsan також показала Tayfun Block-4 — гіперзвукову версію вихідної балістичної ракети Tayfun. Експерти вже називають цю зброю найамбітнішим проєктом Roketsan за останні десятиліття.

Ракета розвиває швидкість понад 5 Маха, що робить її вкрай складною ціллю для наявних засобів ПРО. Пуск здійснюється з мобільної установки на шасі VOLAT, що забезпечує високу маневреність і скритність розгортання.

На думку аналітиків, поява Tayfun Block-4 здатна змінити регіональний баланс сил. Для Туреччини це не тільки прорив у галузі далекобійних високоточних озброєнь, а й потужний політичний сигнал сусідам і стратегічним конкурентам.

Характеристики Tayfun Block-4

Довжина: 10 м

Діаметр: 938 мм

Маса: 7 200 кг

Дальність: 800 км (планується збільшення до 1 000+ км)

Швидкість: Mach 5 (гіперзвукова)

Точність (CEP): Кругове ймовірне відхилення 5-10 м

Наведення: інерціальне, GPS/GLONASS, можливе термінальне активне РЛ-наведення

Стійкість до РЕБ: висока, включно із захистом від GPS-джемінгу

Боєголовка: осколково-фугасна, призначена для ураження укріплених об'єктів

Ракета Tayfun Block-4 від Roketsan

Ракета 300 ER

Ще один зразок від Roketsan — балістична ракета повітряного базування 300 ER. Вона створена на базі рішень, застосованих раніше в UAV-230, але з розширеними характеристиками.

При запуску з повітря 300 ER здатна вражати цілі на відстані понад 500 км, залежно від висоти і швидкості пускової платформи. Це робить її інструментом для глибоких ударів по стратегічних об'єктах противника, при цьому залишаючись поза зоною дії більшості систем ППО.

Турецькі зброярі позиціонують нову систему як більш доступну за вартістю альтернативу крилатим ракетам великої дальності. При аналогічних бойових можливостях, балістична 300 ER вимагає менших логістичних і виробничих витрат, зберігаючи при цьому стратегічний ефект.

Характеристики 300 ER

Довжина: 5 м

Діаметр: 370 мм

Маса: близько 900 кг

Дальність: 500+ км (залежить від висоти і швидкості пуску)

Платформи: БПЛА Akıncı (1 ракета), винищувачі F-16 (2 ракети)

Бойова частина: осколково-фугасна, масою орієнтовно понад 150 кг

Застосування: ураження стратегічних цілей на далеких рубежах, поза зоною дії ППО

Турецька ракета 300 ER

Ракета-носій Şimşek-2

Roketsan також представила новий проєкт — ракету-носій Şimşek-2, здатну виводити на орбіту супутники масою до 1,5 тонн.

За словами генерального директора Roketsan Мурата Ікінджі, новий носій продемонстрував рівень інженерного потенціалу Туреччини й дасть змогу запускати корисне навантаження на сонячно-синхронну орбіту висотою понад 700 км.

Система побудована на базі двоступеневої ракети з рідинними двигунами і є розвитком попередньої версії Şimşek-1, вантажопідйомність якої становила 400 кг.

Проєкт Şimşek-2 націлений не тільки на зміцнення оборонних можливостей, а й на вихід Туреччини на ринок цивільних і комерційних космічних запусків.

Характеристики Şimşek-2

Довжина: 39,2 м

Діаметр: перший ступінь — 3,3 м, другий ступінь і обтічник — 3,0 м

Вантажопідйомність: 1 500 кг

Орбіта: сонячно-синхронна, 700+ км

Рухова установка: двоступеневий рідинний ракетний двигун

Ракета-носій Şimşek-2 від турецької Roketsan

