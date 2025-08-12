Гиперзвук и предельная дальность: какие передовые образцы вооружения представила Турция на IDEF 2025

В Стамбуле завершилась 17-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEF 2025), проходившая с 22 по 27 июля. В ходе мероприятия турецкие оборонные компании представили передовые образцы вооружения, в числе которых ЗРК Hisar-X, ракеты AKATA, IHA-300, Tayfun Block-4, 300 ER, а также ракета-носитель Şimşek-2.

О наиболее интересных новинках турецкого военно-промышленного комплекса, представленных на IDEF 2025 говорится в репортаже профильного издания Breaking Defense.

Зенитно-ракетный комплекс Hisar-X

Ярким моментом дня открытия IDEF 2025 стала официальная презентация компанией Roketsan зенитно-ракетного комплекса нового поколения Hisar-X с увеличенным радиусом поражения, предназначенного для перехвата высокоскоростных воздушных целей, включая крылатые ракеты и рои БПЛА.

Данная система ПВО позиционируется как следующая ступень эволюции семейства Hisar, дополняя системы малой дальности Hisar-A/A+ и средневысотные комплексы Hisar-O/O+. Его интеграция в систему "многоуровневой" обороны, известную как Steel Dome делает его краеугольным камнем национального ПВО Турции. Однако точные технические характеристики системы пока не разглашаются.

Турецкий комплекс HISAR на выставке IDEF 2025 Фото: Скрин видео

Ракета AKATA

AKATA — это подводный вариант ракеты Atmaca, специально адаптирован для запуска из 533-мм торпедных аппаратов подлодок. Благодаря этому Турция стала одной из немногих стран, обладающих технологией пуска управляемых крылатых ракет из-под воды.

Оружие разработано в качестве замены американской ракеты Harpoon. Новый вариант в капсулированном исполнении предназначен для пуска с подводных лодок, при этом он сохраняет ключевые характеристики базовой версии.

Ракета имеет дальность более 250 км и оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 220 кг, предназначенной для поражения как надводных, так и наземных целей. AKATA весит 1200 кг, длина составляет 7 м, диаметр — 533 мм, что обеспечивает совместимость со стандартными пусковыми установками подлодок.

Система наведения включает инерциальную навигацию, GPS, барометрический и радиолокационный высотомер, а также активную радиолокационную головку самонаведения. Ракета способна получать обновления по каналу передачи данных, выполнять повторные атаки или прерывать миссию в полете.

Технические характеристики

Дальность: более 250 км

Масса боевой части: 220 кг (осколочно-фугасная)

Масса ракеты: 1200 кг

Длина: 7 м

Диаметр: 533 мм

Наведение: инерциальное, GPS, барометрический и радиолокационный высотомер, активная РЛ ГСН

Возможности: обновление данных, повторная атака, прерывание миссии

Ракета IHA-300

В рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2025 турецкая оборонная компания Roketsan презентовала новую сверхзвуковую ракету IHA-300, предназначенную для запуска как с тяжелых беспилотников, так и с боевой авиации.

Разработчики подчеркивают, что универсальность IHA-300 открывает новые возможности для применения ударных дронов. Благодаря такому вооружению беспилотники смогут наносить высокоточные удары на дальности свыше 500 км, оставаясь вне зоны поражения вражеских средств ПВО.

Технические характеристики IHA-300

Длина: 10 м

Диаметр корпуса: 938 мм

Общий вес: 7200 кг

Масса боевой части: около 900 кг

Максимальная дальность: более 500 км

Скорость: сверхзвуковая (точные параметры не раскрываются)

Ракета IHA-300 на выставке IDEF 2025 Фото: Открытые источники

Ракета Tayfun Block-4

На выставке Roketsan также показала Tayfun Block-4 — гиперзвуковую версию исходной баллистической ракеты Tayfun. Эксперты уже называют это оружие самым амбициозным проектом Roketsan за последние десятилетия.

Ракета развивает скорость свыше 5 Маха, что делает ее крайне сложной целью для существующих средств ПРО. Пуск осуществляется с мобильной установки на шасси VOLAT, что обеспечивает высокую маневренность и скрытность развертывания.

По мнению аналитиков, появление Tayfun Block-4 способно изменить региональный баланс сил. Для Турции это не только прорыв в области дальнобойных высокоточных вооружений, но и мощный политический сигнал соседям и стратегическим конкурентам.

Характеристики Tayfun Block-4

Длина: 10 м

Диаметр: 938 мм

Масса: 7 200 кг

Дальность: 800 км (планируется увеличение до 1 000+ км)

Скорость: Mach 5 (гиперзвуковая)

Точность (CEP): Круговое вероятное отклонение 5–10 м

Наведение: инерциальное, GPS/GLONASS, возможное терминальное активное РЛ-наведение

Устойчивость к РЭБ: высокая, включая защиту от GPS-джемминга

Боеголовка: осколочно-фугасная, предназначена для поражения укрепленных объектов

Ракета Tayfun Block-4 от Roketsan Фото: Army Recognition

Ракета 300 ER

Еще один образец от Roketsan — баллистическая ракета воздушного базирования 300 ER. Она создана на базе решений, примененных ранее в UAV-230, но с расширенными характеристиками.

При запуске с воздуха 300 ER способна поражать цели на расстоянии свыше 500 км, в зависимости от высоты и скорости пусковой платформы. Это делает ее инструментом для глубоких ударов по стратегическим объектам противника, при этом оставаясь вне зоны действия большинства систем ПВО.

Турецкие оружейники позиционируют новую систему как более доступную по стоимости альтернативу крылатым ракетам большой дальности. При аналогичных боевых возможностях, баллистическая 300 ER требует меньших логистических и производственных затрат, сохраняя при этом стратегический эффект.

Характеристики 300 ER

Длина: 5 м

Диаметр: 370 мм

Масса: около 900 кг

Дальность: 500+ км (зависит от высоты и скорости пуска)

Платформы: БПЛА Akıncı (1 ракета), истребители F-16 (2 ракеты)

Боевая часть: осколочно-фугасная, массой ориентировочно свыше 150 кг

Применение: поражение стратегических целей на дальних рубежах, вне зоны действия ПВО

Турецкая ракета 300 ER Фото: Army Recognition

Ракета-носитель Şimşek-2

Roketsan также представила новый проект — ракету-носитель Şimşek-2, способную выводить на орбиту спутники массой до 1,5 тонн.

По словам генерального директора Roketsan Мурата Икинджи, новый носитель продемонстрировал уровень инженерного потенциала Турции и позволит запускать полезную нагрузку на солнечно-синхронную орбиту высотой более 700 км.

Система построена на базе двухступенчатой ракеты с жидкостными двигателями и является развитием предыдущей версии Şimşek-1, грузоподъемность которой составляла 400 кг.

Проект Şimşek-2 нацелен не только на укрепление оборонных возможностей, но и на выход Турции на рынок гражданских и коммерческих космических запусков.

Характеристики Şimşek-2

Длина: 39,2 м

Диаметр: первая ступень — 3,3 м, вторая ступень и обтекатель — 3,0 м

Грузоподъемность: 1 500 кг

Орбита: солнечно-синхронная, 700+ км

Двигательная установка: двухступенчатый жидкостный ракетный двигатель

Ракета-носитель Şimşek-2 от турецкой Roketsan Фото: Открытые источники

Напомним, на международной оборонной выставке IDEF 2025 в Стамбуле турецкая компания MKE впервые официально представила полуавтоматическую снайперскую винтовку KNT-859, разработанную под мощный патрон .338 Lapua Magnum (8,59×70 мм).