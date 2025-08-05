Турция представила новую снайперскую винтовку KNT-859: в чем особенность оружия (видео)

На международной оборонной выставке IDEF 2025 в Стамбуле турецкая компания MKE впервые официально представила полуавтоматическую снайперскую винтовку KNT-859, разработанную под мощный патрон .338 Lapua Magnum (8,59×70 мм). Новинка ориентирована на удовлетворение растущих требований НАТО к дальнобойным и высокоточным стрелковым платформам.

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Оружие стало ключевым дополнением к семейству турецких винтовок для пехотных подразделений MPT (Milli Piyade Tüfeği), однако выгодно отличается от снайперских винтовок под калибр .338 с болтовым затвором, традиционно используемых с этим патроном. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

Новый образец обеспечивает большую эффективную дальность стрельбы и лучшую бронепробиваемость благодаря значительно более высокой дульной энергии и баллистическому коэффициенту используемых боеприпасов. Но главное отличие от предшественников заключается в том, что KNT-859 оснащена полуавтоматическим механизмом заряжания, благодаря чему стрелок может вести быстрый и точный огонь на дистанциях до 1500 метров, при этом сохраняя контроль над оружием и сокращая время между выстрелами.

Аналитики отмечают, что данная оружейная система создана на основе инженерных решений, реализованных в более раннем проекте KN-12, и демонстрирует высокую степень модульности, надежности и совместимости с существующими системами, что особенно важно для армии и сил НАТО.

Винтовка KNT-859 разрабатывалась с расчетом на интеграцию в арсеналы армий стран НАТО и способна конкурировать с такими системами, как Sako TRG-42 и Barrett MRAD, последние используются и украинскими снайперами на передовой.

А в условиях растущей потребности в универсальных и эффективных снайперских системах, способных действовать в разных климатических и географических условиях, KNT-859 может стать одним из важных экспортных продуктов турецкого ВПК.

Технические характеристики KNT-859

Калибр: .338 Lapua Magnum (8,59×70 мм)

Тип: полуавтоматическая снайперская винтовка

Магазин: 10 патронов

Длина ствола: 686 мм (27 дюймов)

Масса (без прицела): 7,15 кг

Усилие спуска: 15–25 Н

Дальность эффективного огня: до 1500 м

Срок службы ствола: более 4000 выстрелов

Приклад: регулируемый телескопический

Совместимость: общий интерфейс с винтовками серии MPT

Напомним, в начале года Силы обороны получили партию немецких снайперских винтовок HLR 338. Специалисты отметили прекрасные дальнобойные качества оружия при значительном снижении веса по сравнению с аналогами.

Ранее Фокус писал о подготовке украинских марксменов из 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ Украины на одном из полигонов. Командир подразделения отметил, что при отработке снайперских операций мелочей не существует.